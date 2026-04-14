¿Cuándo fue la última vez que el Barcelona o Real Madrid no estuvieron en las Semifinales de Champions League?
Barcelona y Real Madrid atraviesan un momento crítico en la Champions League, luego de caer en los partidos de Ida de los Cuartos de Final. Ambos gigantes del futbol español están obligados a remontar si quieren mantenerse con vida en el torneo más importante de clubes en Europa.
El panorama no es sencillo para ninguno de los dos. El conjunto blaugrana deberá imponerse por dos o más goles al Atlético de Madrid en condición de visitante, mientras que los merengues necesitan vencer al Bayern Múnich por al menos un gol en territorio alemán.
Estos escenarios colocan a los dos equipos más representativos de España contra las cuerdas, en una instancia donde históricamente han sido protagonistas constantes. La posibilidad de una eliminación simultánea ha encendido las alarmas en el futbol europeo.
De concretarse este escenario, la Champions League viviría un hecho poco común, con la ausencia de Barcelona y Real Madrid en las Semifinales, algo que no ocurre desde hace varios años.
Un antecedente marcado por la pandemia
La última vez que ninguno de estos dos clubes logró instalarse entre los cuatro mejores fue en la temporada 2019-2020. Aquella edición estuvo marcada por la pandemia de COVID-19, que obligó a modificar el formato del torneo.
En esa campaña, los equipos que alcanzaron las Semifinales fueron Bayern Múnich, Paris Saint-Germain, RB Leipzig y Olympique de Lyon, dejando fuera a los representantes españoles en una de las ediciones más atípicas del certamen.
El Bayern Múnich terminó coronándose campeón, consiguiendo su último título de Champions hasta la fecha, en un torneo que rompió con varias de las tendencias habituales del futbol europeo.
Remontadas obligadas para evitar otro fracaso
Ahora, Barcelona y Real Madrid están ante la posibilidad de repetir esa historia. Ambos clubes necesitan remontadas importantes como visitantes, un reto que pondrá a prueba su jerarquía y experiencia en este tipo de escenarios.
El equipo catalán enfrentará a un Atlético de Madrid sólido, mientras que los blancos deberán medirse ante un Bayern Múnich que suele hacerse fuerte en casa, complicando aún más sus aspiraciones.
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