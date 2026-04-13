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Futbol

Barca tratará de remontar al Atleti con una estadística pesada en el historial: Nunca los han eliminado en Champions League

Lamine Yamal en lamento en el partido de ida de Champions League entre Barcelona y Atlético de Madrid | AP
Lamine Yamal en lamento en el partido de ida de Champions League entre Barcelona y Atlético de Madrid | AP
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 17:32 - 13 abril 2026
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Los Colchoneros llevan la total ventaja en sus duelos directos ante los culés en competencia internacional

El Barcelona enfrentará este martes uno de sus mayores retos recientes en la UEFA Champions League: eliminar por primera vez al Atlético de Madrid en una fase decisiva del torneo. A pesar de que el historial entre ambos clubes en la competencia es corto, los Colchoneros han impuesto su dominio en cada cruce.

Con una desventaja de 2-0 en el marcador global, el conjunto blaugrana está obligado a remontar en el Estadio Metropolitano si quiere seguir con vida en la edición 2025/2026. El duelo genera gran expectativa, ya que podría marcar el fin de una racha negativa para los Culés.

El Estadio Metropolitano será la sede del partido de Vuelta | AP

Atlético, la pesadilla culé en Champions

Los antecedentes en Champions League entre Barcelona y Atlético de Madrid reflejan una clara superioridad del conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone en momentos clave. Ambos equipos se enfrentaron previamente en las temporadas 2013/2014 y 2015/2016, siempre en fases de eliminación directa.

En la campaña 2013/2014, el Barcelona empató 1-1 en la Ida de los Cuartos de Final disputada en el Camp Nou, pero el Atlético logró imponerse 1-0 en la Vuelta, asegurando su pase a las Semifinales, aquel partido aún tuvo lugar en el recordado Estadio Vicente Calderón, antigua casa colchonera.

Diego Simeone en conferencia de prensa con Griezmann | AFP
Diego Simeone en conferencia de prensa con Griezmann | AFP

Para la temporada 2015/2016, el equipo catalán tomó ventaja al ganar 2-1 en la Ida, sin embargo, el Atlético respondió con una victoria 2-0 en el partido decisivo, eliminando nuevamente al Barça con un marcador global de 3-2.

Barcelona busca la remontada en el Metropolitano

El escenario no luce sencillo para el Barcelona en esta ocasión, ya que deberá revertir un 2-0 en contra frente a un Atlético que ya en una instancia definitiva de esta campaña, pero en Copa del Rey, vencieron 4-0 a los culés en su estadio, decantando la Eliminatoria, pues estuvieron a punto de remontar en la Vuelta, pero no se logró la hazaña.

Atlético lleva la ventaja en cuanto a instancias definitivas ante Barcelona | en.atleticodemadrid.com

Además de ese par de eliminaciones del Atlético en Champions sobre el Barcelona, también se puede recordar el título de LaLiga en la 2013-2014, cuando Diego Godín con un cabezazo terminó definiendo el campeonato a favor del cuadro colchonero sobre una generación dorada del Barca.

Mientras el Atlético de Madrid buscará mantener su hegemonía sobre los Culés en Champions League, el Barcelona intentará escribir una nueva historia y romper la llamada “maldición” que lo ha perseguido ante los rojiblancos en Europa.

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