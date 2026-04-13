Barca tratará de remontar al Atleti con una estadística pesada en el historial: Nunca los han eliminado en Champions League

El Barcelona enfrentará este martes uno de sus mayores retos recientes en la UEFA Champions League: eliminar por primera vez al Atlético de Madrid en una fase decisiva del torneo. A pesar de que el historial entre ambos clubes en la competencia es corto, los Colchoneros han impuesto su dominio en cada cruce.

Con una desventaja de 2-0 en el marcador global, el conjunto blaugrana está obligado a remontar en el Estadio Metropolitano si quiere seguir con vida en la edición 2025/2026. El duelo genera gran expectativa, ya que podría marcar el fin de una racha negativa para los Culés.

El Estadio Metropolitano será la sede del partido de Vuelta | AP

Atlético, la pesadilla culé en Champions

Los antecedentes en Champions League entre Barcelona y Atlético de Madrid reflejan una clara superioridad del conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone en momentos clave. Ambos equipos se enfrentaron previamente en las temporadas 2013/2014 y 2015/2016, siempre en fases de eliminación directa.

En la campaña 2013/2014, el Barcelona empató 1-1 en la Ida de los Cuartos de Final disputada en el Camp Nou, pero el Atlético logró imponerse 1-0 en la Vuelta, asegurando su pase a las Semifinales, aquel partido aún tuvo lugar en el recordado Estadio Vicente Calderón, antigua casa colchonera.

Diego Simeone en conferencia de prensa con Griezmann | AFP

Para la temporada 2015/2016, el equipo catalán tomó ventaja al ganar 2-1 en la Ida, sin embargo, el Atlético respondió con una victoria 2-0 en el partido decisivo, eliminando nuevamente al Barça con un marcador global de 3-2.

Barcelona busca la remontada en el Metropolitano

El escenario no luce sencillo para el Barcelona en esta ocasión, ya que deberá revertir un 2-0 en contra frente a un Atlético que ya en una instancia definitiva de esta campaña, pero en Copa del Rey, vencieron 4-0 a los culés en su estadio, decantando la Eliminatoria, pues estuvieron a punto de remontar en la Vuelta, pero no se logró la hazaña.

Atlético lleva la ventaja en cuanto a instancias definitivas ante Barcelona | en.atleticodemadrid.com

Además de ese par de eliminaciones del Atlético en Champions sobre el Barcelona, también se puede recordar el título de LaLiga en la 2013-2014, cuando Diego Godín con un cabezazo terminó definiendo el campeonato a favor del cuadro colchonero sobre una generación dorada del Barca.