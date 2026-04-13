Lamine Yamal promete que lucharán "hasta el final" contra Atlético de Madrid

En la conferencia de prensa previa al partido de vuelta de los Cuartos de Final de Champions League, ante Atlético de Madrid en busca de las Semifinales, el atacante del Barcelona, Lamine Yamal dio un tajante mensaje.

Lamine Yamal ante Atlético de Madrid en Liga l AP

El conjunto blaugrana tuvo un resultado muy amargo cuando cayó por marcador 0-2 como local en el Spotify Camp Nou, en el partido de ida, en el cual el funcionamiento del equipo no estuvo a la altura para llevarse un resultado favorable.

Julián Álvarez y Alexander Sorloth fueron los verdugos de los culés ya que fueron quienes anotaron los dos tantos que le dan una ventaja importante a los metropolitanos.

El mensaje que le envía Yamal

Lamine Yamal quitándose la marca l AP

El joven goleador habló ante la prensa dando una postura calmada y serena ante el difícil panorama que se le presenta. Las declaraciones de Lamine le dan de igual manera mucho ánimo y confianza al equipo con el único fin de lograr el tan ansiado pase a Semifinales.

"Prometemos que si quedamos eliminados, será luchando hasta el final. No dejaremos ni un minuto sin apretar, sin correr. Dejaremos todo por este escudo", dejó en claro Yamal.

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