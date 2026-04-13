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Futbol Internacional

El guiño de Lamine Yamal a LeBron James que ilusiona al Barcelona

Lamine Yamal, jugador del Barcelona | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 10:16 - 13 abril 2026
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La estrella culé confesó que 'King James' será su inspiración para buscar remontar al Atlético de Madrid

El FC Barcelona se enfrenta a un todo o nada en la Champions League, y su joven estrella, Lamine Yamal, ha decidido buscar inspiración en el olimpo del deporte. El extremo azulgrana ha dejado claro quién es su referente para la cita europea: LeBron James.

Lamine Yamal celebrando l AP

Tras el resultado adverso en el partido de ida, Yamal ha enviado un mensaje de optimismo a la afición culé a través de sus redes sociales. El canterano actualizó su foto de perfil de Instagram con una imagen icónica de "The King" sosteniendo el trofeo de campeón de la NBA, un gesto que subraya su fe en dar la vuelta a la eliminatoria frente al Atlético de Madrid.

LA REFERENCIA DE LAMINE YAMAL

La referencia de Lamine no es casualidad. Se remonta a una de las gestas más grandes en la historia del baloncesto: las Finales de la NBA de 2016. En aquella ocasión, los Cleveland Cavaliers de LeBron James perdían 3-1 contra los Golden State Warriors, un equipo que venía de batir el récord de victorias en temporada regular.

Contra todo pronóstico, James lideró una remontada inédita para terminar ganando el anillo. Es ese carácter resiliente el que Yamal busca trasladar al césped para superar al conjunto colchonero.

Lamine Yamal

"LeBron James es uno de los modelos a seguir que me inspira para mañana", confesó el delantero, reafirmando que el vestuario cree en la épica.

EL SUEÑO DE LA REMONTADA

La tarea para el conjunto de Hansi Flick no es sencilla. El Barcelona necesita ganar por una diferencia mínima de dos goles para sellar su pase a las semifinales de la Champions League.

Este escenario trae ecos de lo sucedido recientemente en la Copa del Rey. En aquella eliminatoria, los azulgranas también se vieron obligados a remontar tras caer 4-0 en la ida ante el propio Atlético. Pese a un valiente esfuerzo en la vuelta, donde vencieron 3-0, el resultado fue insuficiente.

Con el gesto de Lamine Yamal, el Barça no solo apela a la táctica, sino a la mentalidad de las grandes leyendas para intentar una noche histórica que los coloque entre los cuatro mejores de Europa.

Lamine Yamal y Ferrán Torres en festejo de gol con el Barcelona | AP
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