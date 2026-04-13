¡Si podemos! Existe optimismo en el vestidor del Barcelona para lograr la remontada

Barcelona se prepara para disputar la Vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League ante Atlético de Madrid. Los colchoneros han sido el talón de aquiles de los azulgranas en esta temporada.

Los rojiblancos han eliminado ya en una competencia importante, como lo es la Copa del Rey, a los blaugranas. Además, los metropolitanos tienen ventaja de dos goles en el marcador global.

Los cánticos de 'Si podemos, si podemos, si podemos' sonaron alto en los vestidores del Spotify Camp Nou y encendieron el entusiasmo y el optimismo para lo que será el segundo partido ante Atlético de Madrid, donde los culés llevan desventaja.

Lamine Yamal celebrando l AP

El equipo de Hansi Flick salió con la victoria ante el Espanyol por marcador de 4-1 y mantiene su liderato general en la competencia en busca de conquistar por segunda vez consecutiva La Liga.

El equipo cinco veces campeón de Champions busca seguir avanzando en el torneo europeo y romper la sequía de casi 11 años sin alzar la Orejona. Para ello deberán ganar por al menos una diferencia de tres goles.

"Necesitamos jugar bien": Hansi Flick

El técnico alemán, Hansi Flick, declaró que el equipo solo necesita jugar bien al futbol para conseguir levantar en los Cuartos de Final y seguir peleando por el trofeo: "No necesitamos un milagro, necesitamos jugar bien y sabemos hacer eso".