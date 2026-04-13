Pol Lozano cierra sus redes sociales por insultos de aficionados del Barcelona

El Barcelona vs Espanyol terminó calientito en el Camp Nou luego de la victoria Blaugrana de 4-1; tras el partido Pol Lozano se llevó el protagonismo debido a sus fuertes comentarios que no cayeron bien en la afición del Barça desatando una oleada de insultos.

El canterano de los ‘Pericos’ lanzó sus declaraciones sobre la actitud de algunos jugadores del rival tras el pitado final: “Se ha visto el respeto que tienen hacia los compañeros de profesión. No hay nada más que añadir”, resaltó el elemento para DAZN.

Pol Lozano ante el Barça l X:RCDEspanyol

Las sensaciones de Pol Lozano rápidamente se trasladaron a las redes sociales con la arremetida de los Blaugranas que provocó que el jugador cerrar su cuenta de instagram para frenar la oleada de mensajes ofensivos. De acuerdo a reportes el elemento se encuentra bien.

El centrocampista blanquiazul fue preguntado también en la zona mixta y simplemente volvió a resaltar sin señalar nombres en concreto: “Siempre es el mismo, no vale la pena hablar". Lozano se fue del juego poniendo el gol de la honra para el Espanyol que sigue a media tabla.

Lamine Yamal ante Espanyol | AP

¿Cómo fue el partido?

Al más puro estilo de una canción enérgica de Radio Futura, Barcelona se mostró con autoridad en el Spotify Camp Nou y derrotó 4-1 al Espanyol en una nueva edición del Derbi Catalán. El conjunto de Hansi Flick llegó a 79 puntos y se alejó a nueve en LaLiga del Real Madrid, su principal perseguidor.

Al minuto 9, Ferrán Torres abrió el marcador en un tiro de esquina, que vino precedido de una jugada de fantasía del joven jugador blaugrana. Antes del córner, Yamal realizó una jugada de sexto año, para después meter un centro que fue rematado por el 'Tiburón' tras ganarle a la espalda a Carlos Romero.

Lamine Yamal y Ferrán Torres, jugadores del Barcelona ante Espanyol | AP

Lamine mandó un pase exquisito de tres dedos para Ferrán, quien definió de gran manera ante la salida de Marko Dmitrović al 25'. Aunque en los últimos minutos fueron de agobio constante del Espanyol en busca del empate, Lamine Yamal terminó por definir la obra que comenzó con dos asistencias.