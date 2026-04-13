Lamine Yamal hizo una "petición especial" a Cholo Simeone previo a partido de Champions League

Con miras a la remontada. Barcelona está a noventa minutos de la hazaña o del fracaso, cuando visite este martes a Atlético de Madrid en el partido de vuelta de la Champions League. Los Colchoneros ganaron la ida 0-2 en el Camp Nou, por lo que el club blaugrana necesita el mismo marcador para, al menos, llegar a tiempo extra.

Una de las piezas clave para que los pupilos de Hansi Flick logren la hazaña será Lamine Yamal. El atacante de 18 años brilló el pasado fin de semana contra Espanyol, con dos asistencias y gol, en la Jornada 32 de LaLiga. Por lo que ahora deberá mantener ese nivel superlativo para guiar la remontada de su equipo.

La petición de Lamine Yamal a Cholo Simeone

En ese contexto, en la conferencia de prensa previa al compromiso, Lamine hizo una petición especial al técnico rojiblanco, Diego Simeone, para el juego en el Estadio Metropolitano. "A ver si el Cholo me hace un favor y me pone un uno contra uno con algún jugador, espero que sí", dijo entre bromas Yamal.

Marcus Rashford, Pedri y Lamine Yamal en celebración con Barcelona en LaLiga | AP

En el partido de ida, el astro de Rocafonda batalló para quedar en posición cómoda, por la encimosa y apretada marca de los defensas de Atlético, que no permitieron al delantero perfilarse mano a mano frente a portería. Por ello, Lamine bromeó respecto a su petición a Cholo para el juego de este martes.

Por otra parte, manifestó su confianza en darle la vuelta al marcador. "Estoy motivado para eso y espero que pueda marcar las diferencias. Si quedamos eliminados será luchando hasta el final. Lo dejaremos todo, será un partido de 90 minutos o más, no está acabado. Es muy posible la remontada y por eso estamos aquí", finalizó.

Lamine Yamal en lamento en el partido de ida de Champions League entre Barcelona y Atlético de Madrid | AP

La última vez que el Barça se impuso por diferencia de dos goles como visitante contra Atlético fue en la Jornada 28 de la Temporada 2024-25. En aquella ocasión, Julián Álvarez y Alexander Sorloth pusieron el 2-0 antes del minuto 70, pero en cuestión de seis minutos, Robert Lewandowski y Ferran Torres empataron al 78'; Lamine y Ferran firmaron el 2-4 en la compensación.

Mientras que la última vez que el equipo culé se impuso por tres goles o más en su visita a Madrid fue un año antes, también en LaLiga. En aquella ocasión, la victoria fue 0-3 con anotaciones de Joao Félix, Lewandowski y Fermín López; en ese partido, Xavi Hernández todavía era el técnico del conjunto catalán.

Lamine Yamal en el partido de ida de Champions League entre Barcelona y Atlético de Madrid | AP

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