Atlético de Madrid vs Barcelona: ¿Dónde y a qué hora ver la vuelta de los Cuartos de Final de la Champions League?

Hora de morir o matar para Barcelona. El equipo culé ya solo tiene dos títulos en disputa en la Temporada 2025-26, LaLiga y la Champions League, y en el segundo está a punto de quedar eliminado tras la derrota 0-2 en el partido de ida de los Cuartos de Final contra Atlético de Madrid en el Camp Nou la semana pasada.

Este martes los blaugranas tendrán que buscar la remontada si no quieren, una vez más, quedar eliminados contra los Colchoneros. El conjunto rojiblanco eliminó al Barça en Semifinales de Copa del Rey, tras imponerse 4-0 como local en la ida de la serie; con ello, aunque cayó 3-0 como visitante en la vuelta, se metió a la Final con el global 4-3 a su favor.

Lamine Yamal en el partido de ida de Champions League entre Barcelona y Atlético de Madrid | AP

Con este reciente antecedente, pero con el objetivo de tener un desenlace favorable, Barcelona visitará el Estadio Metropolitano este martes. En caso de reponerse, los culés clasificarán por segunda campaña al hilo a Semifinales, mientras que para Atlético sería su regreso a esta instancia por primera vez desde la Temporada 2016-17.

¿Qué necesita Barcelona para remontar ante Atlético?

Desde hace varios años, el gol de visitante no vale en el torneo europeo, por lo que para clasificar a Semifinales, el conjunto culé tiene que ganar por diferencia de tres goles. En caso de imponerse por dos anotaciones, los de Hansi Flick solo empatarían el marcador global, lo que mandaría la eliminatoria a tiempo extra y penales, en caso de que se mantenga la igualada.

Lamine Yamal en el partido de ida de Champions League entre Barcelona y Atlético de Madrid | AP

La última vez que el Barça se impuso por diferencia de dos goles como visitante contra Atlético fue en la Jornada 28 de la Temporada 2024-25. En aquella ocasión, Julián Álvarez y Alexander Sorloth pusieron el 2-0 antes del minuto 70, pero Robert Lewandowski y Ferran Torres empataron con goles al 72' y al 78'; Lamine Yamal y de nuevo Ferran firmaron el 2-4 en la compensación.

Mientras que la última vez que el equipo culé se impuso por tres goles o más en su visita a Madrid fue un año antes, también en LaLiga. En aquella ocasión, la victoria fue 0-3 con anotaciones de Joao Félix, Lewandowski y Fermín López; en ese partido, Xavi Hernández todavía era el técnico del conjunto catalán.

Lamine Yamal en lamento en el partido de ida de Champions League entre Barcelona y Atlético de Madrid | AP

¿Dónde ver el partido de Atlético contra Barcelona?