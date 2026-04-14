¡No necesitan un milagro! Álvaro Arbeloa confía en remontada de Real Madrid contra Bayern Munich

Cuatro partidos sin perder de forma consecutiva tiene Real Madrid como visitante ante Bayern Munich en el Allianz Arena. Con ello en mente, el equipo merengue mantiene la confianza intacta para remontar la eliminatoria de Cuartos de Final de la Champions League; así de claro lo ve el técnico del conjunto blanco, Álvaro Arbeloa.

Previo al compromiso de este miércoles en Alemania, el técnico español dejó claro que -para él- clasificar a Semifinales de la UEFA no es un desafío superlativo que requiera un milagro. Enfatizó que esa mentalidad la mantienen todos en Real Madrid, el cual ha superado retos más grandes en el pasado.

Vinicius Jr. en lamento tras la derrota de Real Madrid contra Bayern Munich en Champions League | AP

¿Qué dijo Arbeloa previo al partido de Real Madrid contra Bayern Munich?

En la conferencia de prensa de este martes, el estratega merengue consideró que si no perdieron en el partido de ida fue también por la gran actuación de Manuel Neuer. "No veo que tengamos que hacer ningún milagro. Si el otro día ganamos no hubiera sido ninguna locura. Su portero fue el MVP y somos capaces de hacerlo".

"Nadie que conozca al Madrid piensa que si el Madrid gana mañana será un milagro", enfatizó e insistió que si algo tiene Real Madrid es la mística para sobre ponerse a la adversidad. "Es un reto más. Un desafío más. La historia del Madrid se ha logrado a partir de imposibles. Estamos dispuestos a pelear por hacer más grande la historia de este club y remontar fuera de casa".

Jugadores de Bayern Munich celebran la victoria contra Real Madrid | AP

"Si hay un equipo que crea en la remontada, somos nosotros. Mañana tendremos más jugadores que no estuvieron en la ida. Nadie sabe el resultado de mañana. Pero volveremos con nuestro escudo", añadió Arbeloa, quien no contará con Aurélien Tchouaménie, pero puntualizó que confía en el plantel con el que cuenta para sacar un buen resultado. "Sé el once que sacaré mañana y me da confianza. Estoy con mucha confianza y me siento un privilegiado".

¿Qué necesita Real Madrid para avanzar a Semifinales de Champions League?

Con la derrota 1-2 en la ida en el Santiago Bernabéu, los Merengues tienen que ganar al menos por la misma diferencia para avanzar a la siguiente fase del torneo europeo. En su última visita al Allianz Arena, el club madrileño empató 2-2 en la ida de la Semifinal de la Champions en la Temporada 2023-24.

Vincent Kompany y Álvaro Arbeloa en el partido de Bayern Munich contra Real Madrid en Champions League | AP