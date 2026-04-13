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Futbol

¿Luis Enrique llegará al Real Madrid?

Luis Enrique|AP
Ramiro Pérez Vásquez 11:20 - 13 abril 2026
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Álvaro Arbeloa ha perdido el crédito tras las recientes derrotas

La incertidumbre entre la afición del Real Madrid sigue creciendo por saber quien será el nuevo entrenador de cara a la próxima temporada después de una campaña en la que Xabi Alonso quedo a deber y Álvaro Arbeloa no ha encajado con los recientes descalabros.

Hay diversas opciones de entrenadores en donde Luis Enrique figura como posibilidad; pero, parece imposible. A quien sí han puesto como el segundo favorito por detrás de Arbeloa es Jürgen Klopp, de cara a la siguiente temporada, expresan desde ESPN.

Luis Enrique durante el partido PSG vs Mónaco de la Champions League | AP
Luis Enrique durante el partido PSG vs Mónaco de la Champions League | AP

Jürgen Klopp

En el caso del alemán es más factible que pueda llegar al banquillo Merengue por el área en que actualmente se desempeña como director global de futbol del Grupo Red Bull, además de que cumple con los requisitos, tanto en términos de trayectoria como de presencia.

Asimismo el medio español menciona que Álvaro Arbeloa luce como el principal; sin embargo, destaca que las últimas cinco derrotas en los 19 partidos en el timón ha provocado que la posibilidad de permanecer en el banquillo, por lo que habrá nuevo DT.

Klopp con los Reds | liverpoolfc.com

¿Cuáles han sido los números malos de Arbeloa?

Con las dos derrotas en la última semana, la más reciente ante el Bayern Munich, el Real Madrid ya sumó 11 derrotas en la actual temporada, cinco en LaLiga, cuatro en la Champions League, uno en la Copa del Rey y uno más en la Supercopa de España.

De estas 11 derrotas, seis han venido bajo el mando de Arbeloa un dato muy destacado pues el canterano merengue ha dirigido solo 19 juegos, sin contar el partido ante el Girona. Es decir, el Real Madrid bajo el DT pierde en el  31.58% de sus partidos.

Álvaro Arbeloa en el partido ante el Mallorca l AP

Desafortunadamente para el Real Madrid, la llegada de Arbeloa no logró cambiar el mal rumbo del equipo. Bajo Xabi Alonso el equipo disputó 28 partidos, de los cuales tan sólo 5 fueron derrotas, es decir sólo perdían en el 17.86% de sus partidos.

Bajo el mando de Xabi Alonso el Real Madrid perdió la posibilidad de levantar dos títulos, el Mundial de Clubes y la Supercopa de España. De la mano de Arbeloa sólo han quedado fuera de la Copa del Rey, pero tiene al Real Madrid siete puntos por debajo del Barcelona en la Liga y de momento, está fuera de la Champions.

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