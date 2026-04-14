“Inadmisible”: UEFA responde a la queja del Barcelona por arbitraje de la Ida contra Atlético

El FC Barcelona quedó enfadado tras la derrota de 0-2, en la Ida de los Cuartos de Final de la Champions League, ante el Atlético de Madrid; especialmente contra el arbitraje por una jugada en la que consideraban se debió pitar un penal cuando Marc Pubill tocó el esférico con la mano después de que Juan Musso parecía reanudar con saque de meta.

La inconformidad del equipo catalán provocó que sus servicios jurídicos presentaran una queja formal ante la UEFA en relación con los acontecimientos ocurridos durante el partido. El club consideraba que el arbitraje no se ajustó al reglamento vigente, lo que influyó directamente tanto en el desarrollo del encuentro como en el resultado final.

En consecuencia, el club ha solicitado que se inicie una investigación, se le dé acceso a las comunicaciones arbitrales y, si procede, se reconozcan oficialmente los errores y se adopten las medidas pertinentes que se derivó en el minuto 54 del encuentro con Istvan Kovacs como árbitro central.

Hansi Flick con Barcelona | AP

Sin embargo, la UEFA a respondido a la queja y la ha tachado de “inadmisible” y con ello da por terminada la polémica generada por los locales: “El Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA ha declarado inadmisible la reclamación”.

Por la remontada

Con una desventaja de 2-0 en el marcador global, el conjunto blaugrana está obligado a remontar en el Estadio Metropolitano si quiere seguir con vida en la edición 2025/2026. El duelo genera gran expectativa, ya que podría marcar el fin de una racha negativa para los Culés.

Lamine Yamal en el partido de ida de Champions League entre Barcelona y Atlético de Madrid | AP

¿Antecedentes en contra del Barça?

Los antecedentes en Champions League entre Barcelona y Atlético de Madrid reflejan una clara superioridad del conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone en momentos clave. Ambos equipos se enfrentaron previamente en las temporadas 2013/2014 y 2015/2016, siempre en fases de eliminación directa.

En la campaña 2013/2014, el Barcelona empató 1-1 en la Ida de los Cuartos de Final disputada en el Camp Nou, pero el Atlético logró imponerse 1-0 en la Vuelta, asegurando su pase a las Semifinales, aquel partido aún tuvo lugar en el recordado Estadio Vicente Calderón, antigua casa colchonera.

Atlético lleva la ventaja en cuanto a instancias definitivas ante Barcelona | en.atleticodemadrid.com

Para la temporada 2015/2016, el equipo catalán tomó ventaja al ganar 2-1 en la Ida, sin embargo, el Atlético respondió con una victoria 2-0 en el partido decisivo, eliminando nuevamente al Barça con un marcador global de 3-2, en otra nueva frustración.