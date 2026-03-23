¿Por el Bicampeonato de goleo? La tendencia positiva de la Hormiga González

Armando González fue uno de los tres campeones de goleo en el torneo de Apertura 2025 junto a Paulinho y Joao Pedro; sin embargo, este último en este Clausura 2026 actualmente se encuentra empatado con el mexicano una vez más, ambos con 10 goles.

El delantero portugués, bicampeón de Liga MX con Toluca, por el momento se mantiene con seis, pero también cuenta con un pasado reciente en el que se convirtió en tricampeón goleador, por lo que pensar en que se pueda volver a una racha positiva no es algo extraño, aunque tanto 'Hormiga' como el delantero de San Luis lleven la delantera.

Hormiga González, en el Estadio Jalisco ante Atlas | MEXSPORT

¿Llegará el bi de goleo?

La cifra final de goles con los que Armando González se coronó junto a los otros dos delanteros fue de 12, pero su último gol lo anotó en la Jornada 17 en el duelo ante Rayados de Monterrey, casualmente el rival más reciente de los rojiblancos. En el presente torneo, el mexicano tiene una reciente racha de cuatro partidos seguidos anotando.

Chivas venció a Monterrey en el marco de la Jornada 12, por lo que a partir del regreso de la Fecha FIFA de este final de marzo, al Rebaño le restarán cinco partidos, en los cuales la cuota goleadora de la 'Hormiga' podría incrementarse, pero hay una cuestión que podría hacer que eso no fuera de tal manera.

Armando González, delantero de Chivas, en festejo de gol ante Rayados de Monterrey en la Jornada 12 del Clausura 2026 | IMAGO7

La Selección Mexicana sería el principal impedimento de Armando González, pues dependerá del 'Vasco' Aguirre decidir si el rojiblanco terminará siendo parte de la lista definitiva para la Copa del Mundo y, de ser así, tendría que ausentarse y no completar el torneo, dejando el camino libre para sus compañeros y por supuesto, para sus rivales.

Hormiga ya es mejor que Chicharito

Incluso aunque no conquistara el bicampeonato de goleo, Armando González ya forma parte de la historia del Guadalajara con el gol más reciente anotado en contra de Monterrey, pues ha llegado a una temporada (2025-2026) con 22 goles anotados, uno más que Javier Hernández en la 2009-2010 un tiempo antes de marcharse a Europa con el Manchester United.

Armando González y Javier Hernández I IMAGO7

En aquella ocasión, Chicharito también consiguió un campeonato de goleo, pero la gran diferencia radica en que Hormiga tiene una gran posibilidad de ampliar su cuota con los partidos restantes, algo que también le ayudaría a ser hipotéticamente campeón de goleo.