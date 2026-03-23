Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Por el Bicampeonato de goleo? La tendencia positiva de la Hormiga González

Armando González una vez más metió gol y lo festejó como ya nos tiene acostumbrados. Ya son 10 goles en las 12 Jornadas del torneo.
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 23:43 - 22 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El delantero mexicano se mantiene en una buena racha que comenzó desde el Apertura 2025

Armando González fue uno de los tres campeones de goleo en el torneo de Apertura 2025 junto a Paulinho y Joao Pedro; sin embargo, este último en este Clausura 2026 actualmente se encuentra empatado con el mexicano una vez más, ambos con 10 goles.

El delantero portugués, bicampeón de Liga MX con Toluca, por el momento se mantiene con seis, pero también cuenta con un pasado reciente en el que se convirtió en tricampeón goleador, por lo que pensar en que se pueda volver a una racha positiva no es algo extraño, aunque tanto 'Hormiga' como el delantero de San Luis lleven la delantera.

Hormiga González, en el Estadio Jalisco ante Atlas | MEXSPORT
Hormiga González, en el Estadio Jalisco ante Atlas | MEXSPORT

¿Llegará el bi de goleo?

La cifra final de goles con los que Armando González se coronó junto a los otros dos delanteros fue de 12, pero su último gol lo anotó en la Jornada 17 en el duelo ante Rayados de Monterrey, casualmente el rival más reciente de los rojiblancos. En el presente torneo, el mexicano tiene una reciente racha de cuatro partidos seguidos anotando.

Chivas venció a Monterrey en el marco de la Jornada 12, por lo que a partir del regreso de la Fecha FIFA de este final de marzo, al Rebaño le restarán cinco partidos, en los cuales la cuota goleadora de la 'Hormiga' podría incrementarse, pero hay una cuestión que podría hacer que eso no fuera de tal manera.

Armando González, delantero de Chivas, en festejo de gol ante Rayados de Monterrey en la Jornada 12 del Clausura 2026 | IMAGO7

La Selección Mexicana sería el principal impedimento de Armando González, pues dependerá del 'Vasco' Aguirre decidir si el rojiblanco terminará siendo parte de la lista definitiva para la Copa del Mundo y, de ser así, tendría que ausentarse y no completar el torneo, dejando el camino libre para sus compañeros y por supuesto, para sus rivales.

Hormiga ya es mejor que Chicharito

Incluso aunque no conquistara el bicampeonato de goleo, Armando González ya forma parte de la historia del Guadalajara con el gol más reciente anotado en contra de Monterrey, pues ha llegado a una temporada (2025-2026) con 22 goles anotados, uno más que Javier Hernández en la 2009-2010 un tiempo antes de marcharse a Europa con el Manchester United.

Armando González y Javier Hernández I IMAGO7

En aquella ocasión, Chicharito también consiguió un campeonato de goleo, pero la gran diferencia radica en que Hormiga tiene una gran posibilidad de ampliar su cuota con los partidos restantes, algo que también le ayudaría a ser hipotéticamente campeón de goleo.

Casualmente, en el torneo de Bicentenario 2010, Chivas fue uno de los mejores equipos en el torneo regular, quedándose a tan solo cuatro puntos de Monterrey que terminó como el líder. Además, también aquel torneo se jugó antes del Mundial, por lo que el Rebaño Sagrado sufrió las bajas de futbolistas importantes, tal y como le puede suceder en este 2026.

Últimos videos
Lo Último
00:42 “No la entendimos”: Tigres lanza reclamo por expulsión del ‘Chica’ Sánchez en derrota vs. Juárez
00:40 Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 12 del Clausura 2026
00:18 Los cambios en la Fórmula 1 no son nuevos… ¡Son de siempre!
00:18 Tragedia en el futbol colombiano: Jugador de Millonarios Sub-20 fallece tras colapso en partido
00:10 Liga MX: Así marcha la tabla de goleo del Clausura tras la Jornada 12
00:05 A 80 días: México 1970 fue el primer Mundial, donde se permitieron las sustituciones de jugadores
00:02 ¡Se apagó! Ángel Correa suma 503 minutos sin gol ni asistencia con Tigres UANL en el Clausura 2026
00:01 Portada RÉCORD 23 de marzo de 2026
23:43 ¿Por el Bicampeonato de goleo? La tendencia positiva de la Hormiga González
23:28 Memphis Depay aclara su polémico uso del teléfono en pleno partido
Tendencia
1
Futbol Botafogo anunció el despido de Martín Anselmi como DT del club: 'No vimos el progreso'
2
Contra VIDEO: pelea en concierto de Grupo Firme en Honduras
3
Futbol Efraín Juárez tiene emotivo festejo con su hijo en la victoria de Pumas ante América
4
Futbol ¡Bombazo en la MLS! Antoine Griezmann jugará en Orlando City
5
Futbol César Montes reaparece en el Lokomotiv con gol incluido
6
Contra Tinacos gratis en Edomex 2026: requisitos y cómo acceder al apoyo por escasez de agua
Te recomendamos
“No la entendimos”: Tigres lanza reclamo por expulsión del ‘Chica’ Sánchez en derrota vs. Juárez
Futbol
23/03/2026
“No la entendimos”: Tigres lanza reclamo por expulsión del ‘Chica’ Sánchez en derrota vs. Juárez
Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 12 del Clausura 2026
Futbol
23/03/2026
Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 12 del Clausura 2026
Columna Sam Reyes Fórmula 1 | RÉCORD
Opinión
23/03/2026
Los cambios en la Fórmula 1 no son nuevos… ¡Son de siempre!
Tragedia en el futbol colombiano: Jugador de Millonarios Sub-20 fallece tras colapso en partido
Futbol
23/03/2026
Tragedia en el futbol colombiano: Jugador de Millonarios Sub-20 fallece tras colapso en partido
Liga MX: Así marcha la tabla de goleo del Clausura tras la Jornada 12
Futbol
23/03/2026
Liga MX: Así marcha la tabla de goleo del Clausura tras la Jornada 12
El Mundial 1970 fue el primero celebrado en México | MEXSPORT
Futbol
23/03/2026
A 80 días: México 1970 fue el primer Mundial, donde se permitieron las sustituciones de jugadores