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Futbol

Revolución en la Concachampions Femenil: Adiós a los grupos en 2027

América Femenil es eliminado de la Concacaf W Champions Cup | MEXSPORT
Estephania Carrera
Estephania Carrera 09:36 - 09 mayo 2026
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La Confederación apuesta por un formato de eliminación directa y un calendario continuo de julio a octubre para potenciar la competitividad en la región

A partir de la tercera edición del certamen, la Concacaf W contará con la participación de 11 clubes y se desarrollará bajo una estructura descentralizada. Este nuevo diseño sustituye el actual Final Four en sede neutral por series de ida y vuelta a partir de la ronda de cuartos de final.

La competencia se dividirá en tres etapas principales, distribuidas de manera continua en la segunda mitad del año:

  • Ronda Preliminar (Julio): Cinco clubes de Canadá, Costa Rica, El Salvador, Jamaica y Panamá disputarán dos fases a partido único para definir a los dos últimos invitados a la fase final.

  • Cuartos y Semifinales (Agosto y Septiembre): Se jugarán en formato de ida y vuelta. En los cuartos de final se integrarán los clubes preclasificados de México (3 plazas) y Estados Unidos (3 plazas).

  • Gran Final (Octubre): Se mantendrá a partido único, pero ya no en una sede neutral predeterminada; ahora se jugará en casa del club con mejor rendimiento acumulado durante el torneo.

Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil en celebración en el clasificatorio del Campeonato W Concacaf | IMAGO 7
Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil en celebración en el clasificatorio del Campeonato W Concacaf | IMAGO 7

Este torneo seguirá siendo la vía exclusiva para que los equipos de la región accedan a las competiciones globales de la FIFA. Concacaf cuenta con 2.5 plazas para el Mundial Femenino de Clubes 2028, las cuales se repartirán entre las campeonas de las ediciones 2024/25 (Gotham FC), 2025/26 y 2027.

Antes de implementar estos cambios, la edición 2025/26 concluirá bajo el formato tradicional. Las finales se llevarán a cabo del 20 al 23 de mayo de 2026 en el Estadio Hidalgo de Pachuca, con los cruces de semifinales ya definidos:

  • América Femenil vs. Gotham FC.

  • Washington Spirit vs. Pachuca Femenil.

La Confederación ha decidido dar un giro radical a la Concacaf W con el objetivo de elevar el nivel de exigencia y agilizar el calendario de competencia. A partir de la edición de 2027, el torneo se transformará en una competencia de eliminación directa, eliminando por completo la fase de grupos que se venía utilizando.

Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil en celebración en el clasificatorio del Campeonato W Concacaf | IMAGO 7
Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil en celebración en el clasificatorio del Campeonato W Concacaf | IMAGO 7

Estructura y distribución de plazas

El nuevo certamen contará con la participación de 11 clubes representantes de las mejores ligas de la región. La distribución de los lugares se ha diseñado para premiar el rendimiento de las ligas más consolidadas:

  • México y Estados Unidos: Ambas naciones contarán con tres plazas directas cada una, integrándose a la competencia a partir de la ronda de cuartos de final.

  • Ronda Preliminar: Cinco equipos de Canadá, Costa Rica, El Salvador, Jamaica y Panamá buscarán los dos boletos restantes en fases de eliminación previa a partido único durante el mes de julio.

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