Selección Mexicana Femenil jugará sus partidos clasificatorios de Concacaf W en México

La Selección Mexicana Femenil buscará ganar el Preclasificatorio de Concacaf W, ahora tendrá que enfrentar a Islas Vírgenes y Puerto Rico respectativamente. Ambos partidos se jugarán en México

México disputando un partido contra Brasil l X: @Miseleccionfem

Las aztecas buscan seguir con paso firme en la Clasificación rumbo al Mundial Femenil Brasil 2027. Estos dos partidos serán definitivos para que la selección se clasifique tanto a la justa mundialista como a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2027.

México femenil previo a enfrentar a Brasil l X: @Miseleccionfem

En primer lugar, el combinado azteca femenil enfrentará, directamente desde el Estadio Carlos Vega Villalba en Zacatecas, a la Selección de Islas Vírgenes Femenil. No se tiene mucha información sobre el parado táctico del rival de México pero se sabe que El Tricolor está obligado a la victoria.

El 10 de abril tendrá que enfrentar al líder del Grupo, la Selección de Puerto Rico Femenil que tiene nueve puntos y ha disputado un partido más que México. La escuadra azteca se mantiene en la segunda posición del grupo y buscan quedarse con el liderato. Este partido se jugará en el Estadio Nemesio Diez.

México comenzó el camino en el Preclasificatorio de Concacaf W con una victoria arrasadora y aplastante por marcador de 14-0 frente a San Vicente.

Se segundo enfrentamiento fue ante la Selección de Santa Lucía , ambas victorias las obtuvo en condición de visitante.

Si México gana ambos partidos, se estará clasificando a la siguiente fase del Torneo Clasificatorio, donde van a esperar a selecciones como Estados Unidos y Canadá junto a otros seis equipos que también busca su lugar en el Mundial de Brasil 2027.

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Selección Mexicana Femenil l X: @Miseleccionfem