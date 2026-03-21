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Selección Mexicana Femenil jugará sus partidos clasificatorios de Concacaf W en México
La Selección Mexicana Femenil buscará ganar el Preclasificatorio de Concacaf W, ahora tendrá que enfrentar a Islas Vírgenes y Puerto Rico respectativamente. Ambos partidos se jugarán en México
Las aztecas buscan seguir con paso firme en la Clasificación rumbo al Mundial Femenil Brasil 2027. Estos dos partidos serán definitivos para que la selección se clasifique tanto a la justa mundialista como a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2027.
En primer lugar, el combinado azteca femenil enfrentará, directamente desde el Estadio Carlos Vega Villalba en Zacatecas, a la Selección de Islas Vírgenes Femenil. No se tiene mucha información sobre el parado táctico del rival de México pero se sabe que El Tricolor está obligado a la victoria.
El 10 de abril tendrá que enfrentar al líder del Grupo, la Selección de Puerto Rico Femenil que tiene nueve puntos y ha disputado un partido más que México. La escuadra azteca se mantiene en la segunda posición del grupo y buscan quedarse con el liderato. Este partido se jugará en el Estadio Nemesio Diez.
México comenzó el camino en el Preclasificatorio de Concacaf W con una victoria arrasadora y aplastante por marcador de 14-0 frente a San Vicente.
Se segundo enfrentamiento fue ante la Selección de Santa Lucía , ambas victorias las obtuvo en condición de visitante.
Si México gana ambos partidos, se estará clasificando a la siguiente fase del Torneo Clasificatorio, donde van a esperar a selecciones como Estados Unidos y Canadá junto a otros seis equipos que también busca su lugar en el Mundial de Brasil 2027.
¿Cuándo salen los boletos a la venta?
La venta de boletos al público en general comenzará el 23 de marzo y concluirá el 27 de marzo. Por el momento no se ha dado de conocer la lista de precios de las entradas, pero se espera que sean accesibles para que la Selección Mexicana Femenil cuente con el apoyo de su gente.
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