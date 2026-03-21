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Futbol

El Tri regresa a Toluca: México jugará en el Nemesio Diez este próximo mes de abril

Estadio Nemesio Diez será la sede del próximo partido del Tri Femenil | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 18:48 - 20 marzo 2026
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El partido ante Santa Lucía tendrá como sede 'El Infierno'; la preventa comenzará pronto

La Selección Mexicana Femenil tendrá un partido en territorio mexicano ante el combinado de Santa Lucía. El compromiso ha sido confirmado para el próximo sábado 18 de abril en el Estadio Nemesio Diez y los boletos estarán próximamente a la venta.

Este duelo viene después de que el Tri venciera a Santa Lucía por goleada, ya que siguen en la búsqueda de clasificar al campeonato femenino de CONCACAF. 'El Infierno' será la sede del próximo enfrentamiento de las mexicanas.

Jugadoras de la Selección Femenil de México en celebración de gol | MEXSPORT
Jugadoras de la Selección Femenil de México en celebración de gol | MEXSPORT

Con sede en 'El Infierno'

La Selección Mexicana Femenina estará enfrentando a Puerto Rico el próximo sábado 18 de abril en el Estadio Nemesio Diez como parte del clasificatorio de cara al Concacaf W Cup; así lo han anunciado a través de sus redes sociales.

Después de una gran actuación ante Santa Lucía, partido en el cual han goleado 7-0 al cuadro rival y un amistoso en el estadio Ciudad de los Deportes ante Brasil, el cual han ganado 1-0 con un único gol de Greta Espinoza, el Tri Femenil espera contar con la presencia de la afición mexicana, esto después de haber anunciado la preventa oficial.

Dicha preventa está pactada del 23 al 27 de marzo a través de la plataforma de Banorte, por lo que incluso la publicación del Tri invita a que se ponga un recordatorio para que no se vaya a olvidar la compra de los boletos de juego internacional.

México Femenil llega encendido tras golear a Santa Lucía y firmar una actuación histórica

La Selección Mexicana Femenil llega en gran momento luego de golear 0-7 a Santa Lucía en las Clasificatorias Concacaf W, resultado con el que reafirmó su dominio en el Grupo A. El equipo dirigido por Pedro López mostró contundencia desde el inicio, con goles de Rebeca Bernal, Charlyn Corral, Alexia Delgado, Nicki Hernández y Diana Ordóñez, además de un autogol.

La gran figura del encuentro fue Charlyn Corral, quien marcó un doblete y además consiguió un tanto histórico al convertir el gol número 400 del Tri Femenil en torneos oficiales. Su actuación fue clave en un partido donde México controló el ritmo y no dejó margen de reacción para el rival.

Tri Femenil ante Santa Lucía l X:Miseleccionfem

Con este resultado, el Tri Femenil suma seis puntos y una impresionante diferencia de goles, tras también haber goleado 14-0 a San Vicente y las Granadinas en su debut. El equipo llega con paso perfecto y gran confianza de cara a su próximo compromiso ante Puerto Rico, donde buscará mantener el liderato del grupo.

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