VIDEO: Avión atropella a una persona antes de despegar de la pista

Momentos de terror y confusión se vivieron en el Aeropuerto Internacional de Denver luego de que un avión de Frontier Airlines atropellara y matara a una persona mientras se preparaba para despegar rumbo a Los Ángeles. El accidente provocó además un incendio en uno de los motores de la aeronave y obligó a realizar una evacuación de emergencia sobre la pista.

El incidente ocurrió la noche del viernes, alrededor de las 11:19 p.m., cuando el vuelo 4345 de Frontier Airlines iniciaba maniobras de despegue con destino al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. De acuerdo con las autoridades aeroportuarias, el peatón había ingresado ilegalmente al área restringida tras brincar una valla perimetral apenas minutos antes del impacto.

La escena generó una intensa movilización de equipos de emergencia y quedó marcada por el dramático audio entre el piloto y la torre de control, donde se escucha el momento exacto en que la tripulación reporta la tragedia.

“Nos estamos deteniendo en la pista”, informó el piloto. “Acabamos de golpear a alguien. Tenemos un incendio en un motor”.

Los pasajeros fueron evacuados tras el accidente y llevados a otro vuelo / Redes Sociales

Pasajeros vivieron momentos de pánico durante la evacuación

La aeronave, un Airbus A321, transportaba a 224 pasajeros y siete miembros de la tripulación. Luego del impacto, el piloto notificó a la torre de control que además del atropellamiento había humo dentro de la aeronave, por lo que se tomó la decisión inmediata de evacuar a todos los ocupantes utilizando los toboganes de emergencia.

“Tenemos humo en la aeronave. Vamos a evacuar en la pista”, reportó la tripulación.

Videos difundidos en redes sociales muestran a decenas de pasajeros descendiendo apresuradamente por los toboganes mientras unidades de emergencia rodeaban el avión sobre la pista del aeropuerto. De acuerdo con Frontier Airlines, el humo detectado en cabina podría estar relacionado con el incendio registrado en uno de los motores, aunque las causas exactas continúan bajo investigación.

La persona que invadió la pista de vuelo murió tras el impacto de la aeronave / Redes Sociales

La víctima ingresó ilegalmente a la pista

Las autoridades aeroportuarias confirmaron que la persona fallecida no era trabajador del aeropuerto y que logró ingresar al área operativa tras saltar una de las bardas de seguridad perimetral. El portavoz del aeropuerto indicó que el hombre fue impactado apenas dos minutos después de entrar a la zona restringida, mientras caminaba directamente sobre la pista donde el avión aceleraba para despegar.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada y las autoridades estadounidenses continúan investigando cómo logró burlar los controles de seguridad del aeropuerto.

Las autoridades investigan cómo fue que la persona llegó a esa zona prohibida / Redes Sociales

Hay pasajeros lesionados y una investigación abierta

Aunque no hubo víctimas mortales entre los pasajeros y la tripulación, las autoridades confirmaron que 12 personas sufrieron lesiones leves durante la evacuación. Cinco de ellas fueron trasladadas a hospitales locales para recibir atención médica. Frontier Airlines emitió un comunicado donde aseguró que ya colabora con las autoridades federales y aeroportuarias para esclarecer lo ocurrido.

“Estamos investigando este incidente y recopilando más información en coordinación con el aeropuerto y otras autoridades de seguridad”, informó la aerolínea.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Denver señaló que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ya fue notificada y que la pista donde ocurrió el accidente permanecerá cerrada mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.