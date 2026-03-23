VIDEO: Avión choca contra camión de bomberos en aeropuerto de Nueva York; hay dos muertos

Un avión regional de Air Canada chocó contra un camión de bomberos en la pista del Aeropuerto LaGuardia de Nueva York, dejando un saldo de dos personas muertas y decenas de heridos, informaron autoridades locales.

El accidente ocurrió la noche del domingo durante la maniobra de aterrizaje, cuando la aeronave impactó con el vehículo de emergencia que se encontraba cruzando la pista.

El avión de Air Canada quedó destrozado en su parte frontal/AP

Mueren piloto y copiloto tras el impacto

De acuerdo con la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, las víctimas mortales fueron el piloto y el copiloto, quienes perdieron la vida tras el choque que aplastó el morro del avión.

La directora ejecutiva del organismo, Kathryn Garcia, confirmó que ambos tripulantes tenían base en Canadá.

Más de 40 heridos tras el accidente

En la aeronave viajaban 72 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación, quienes fueron evacuados tras el impacto.

Alrededor de 40 personas fueron trasladadas a hospitales, algunas con lesiones graves, aunque la mayoría ya había sido dada de alta tras recibir atención médica.

Por su parte, dos empleados de la Autoridad Portuaria que viajaban en el camión de bomberos resultaron lesionados, sin que sus heridas pusieran en riesgo su vida.

El camión de bomberos cruzaba por la pista para atender otra emergencia/AP

Camión atendía otra emergencia en pista

Según información oficial, el camión de bomberos cruzaba la pista para atender otro incidente, relacionado con un vuelo de United Airlines cuyo piloto reportó “un problema con olor”.

Las autoridades indicaron que la secuencia de hechos está bajo investigación y que será la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) la encargada de esclarecer las causas del accidente.

#BREAKING: Air Canada Flight AC8646 That Departed From Montréal Airport (YUL) Crashes Into Airport Fire Truck Taxiing On Runway At📍LaGuardia Airport (LGA), New York — Two Deceased. Pilots And Firefighters With Life-Threatening Injuries.🙏

pic.twitter.com/ap3UnBgHiP — 401_da_sarpanch (@401_da_sarpanch) March 23, 2026

Controlador intentó evitar la tragedia

En grabaciones de audio previas al impacto, se escucha a un controlador aéreo intentando detener al vehículo en la pista.

“Deténgase, Camión 1. Deténgase”, se oye en la transmisión, momentos antes del choque.

Posteriormente, el controlador intentó desviar otra aeronave para evitar un segundo incidente.

Autoridades confirmaron que el saldo fue de dos muertos y al menos 40 lesionados/AP

Aeropuerto cerrado por investigación

Tras el accidente, el Aeropuerto LaGuardia fue cerrado al menos hasta la tarde del lunes para facilitar las labores de investigación.

Imágenes del lugar mostraron graves daños en la parte frontal del avión, así como el vehículo de emergencia volcado y escombros esparcidos en la pista.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del choque y establecer posibles responsabilidades.