Estados Unidos investiga a Gustavo Petro por presuntos vínculos con narcotráfico

La Justicia de Estados Unidos puso bajo la lupa al presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras abrir una investigación por presuntas relaciones con narcotraficantes, de acuerdo con información revelada por The New York Times.

Según el reporte, las indagatorias buscan esclarecer si el mandatario colombiano sostuvo reuniones con integrantes del crimen organizado o si durante su campaña presidencial recibió donaciones provenientes del narcotráfico.

Las investigaciones están siendo encabezadas por fiscalías en Manhattan y Brooklyn, en Nueva York, con la participación de agentes especializados en tráfico internacional de drogas, incluyendo elementos de la DEA y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Estados Unidos está buscando la relación del presidente colombiano con el narcotráfico / FB: @gustavopetrourrego

Sin embargo, el mismo medio señala que el caso se encuentra en una etapa inicial, por lo que aún no está claro si derivará en cargos formales contra Petro. Además, no existe evidencia de que la Casa Blanca haya influido en el inicio de estas pesquisas.

Tensión entre Estados Unidos y Colombia va en aumento

Este nuevo episodio ocurre en un contexto de fricciones diplomáticas entre ambos países, que se han intensificado desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump en 2025.

Uno de los momentos más tensos se registró cuando Gustavo Petro rechazó recibir vuelos militares estadounidenses con migrantes deportados, al considerar que eran trasladados en condiciones inhumanas. Esta decisión provocó amenazas de sanciones económicas por parte del gobierno estadounidense.

Las diferencias continuaron en temas clave como la lucha contra el narcotráfico, lo que llevó incluso a que Estados Unidos descertificara a Colombia en esta materia y aplicara sanciones a funcionarios del país sudamericano, incluido el propio presidente.

Hace un mes, Donald Trump realizó una llamada con Gustavo Petro que terminó en buena relaciones / FB: @whitehouse

Visas, sanciones y reuniones: una relación complicada

En septiembre de 2025, Estados Unidos revocó la visa de Petro tras su participación en un evento en Nueva York, donde hizo un llamado a militares estadounidenses a desobedecer órdenes relacionadas con la guerra en Gaza.

No obstante, recientemente el propio mandatario colombiano aseguró que su visado fue restituido hasta el final de su mandato, previsto para agosto.

Pese a los roces, ambos gobiernos han intentado bajar la tensión tras una llamada entre Petro y Trump a inicios de año, así como reuniones de alto nivel que buscaron recomponer la relación bilateral.