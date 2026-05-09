“Son cosas que pasan”: Hansi Flick minimiza caos en el interior del Real Madrid previo a Clásico

Barcelona se encuentra a nada de convertirse oficialmente en el campeón de LaLiga 2025-26; un triunfo ante el Real Madrid en el Clásico podría catapultar una de las victorias más engalanadas en la liga española, ante el archirrival.

Previo al encuentro de la Jornada 35, el entrenador Hansi Flick dio algunas declaraciones sobre lo sucedido durante la semana en el Real Madrid, aunque no quiso ahondar más sobre el tema, asegurando que son cosas que pasan.

Vinicius Júnior y Federico Valverde celebrando el gol del Madrid en LaLiga | AP

¿Qué dijo Hansi Flick?

“Creo que son cosas que suceden en todo el mundo, no es algo único del Real Madrid. Me sorprendió un poco, pero no me preocupa porque no es mi equipo“, catapultó enseguida en director técnico alemán que busca un título más en España.

Flick resaltó que no le importa el rival: “No quiero hablar del Real Madrid, no es mi trabajo. Hay que centrarse en el equipo, en el ‘nosotros’ y no en el ‘yo’. No se trata del ego. Todo debe ser positivo para el equipo, así lo gestionamos aquí. Esto es muy importante.”

Hansi Flick, entrenador del Barcelona | AP

Con respecto al juego dijo que buscan la victoria: “Nuestro objetivo es ganar en casa. Tenemos un equipo fantástico, la afición nos apoya. Pero para ellos, para el Real Madrid, también es un Clásico, y todos darán el cien por cien. Quieren ganar. El Clásico es importante para todos.”

“Para mí, lo que hay que hacer es jugar y centrarnos en nuestro fútbol. Hemos jugado una temporada fantástica y quiero ver el mismo nivel y estilo mañana. Sé que la tensión es alta. El Clásico es lo mejor que puede ofrecer el futbol español. Queremos jugar como un equipo, como una unidad. No me centro en otras cosas”, resaltó.

¿Qué dijo Arbeloa en la previa?

Por su parte, Arbeloa mostró su tristeza por lo sucedido en las últimas horas; pero catapultó, que se busca dar la vuelta a la página: “los jugadores han expresado ya su arrepentimiento. Han reconocido su error. Han asumido las consecuencias de lo que han hecho y han pedido perdón a la afición, al club, al vestuario... y a mí, con eso me sirve.”

Álvaro Arbeloa en partido del Real Madrid l AP