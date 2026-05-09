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Futbol

Empate sin goles en el Stadium of Light: El United frena su impulso

Sunderland vs Manchester United l AP
Estephania Carrera
Estephania Carrera 13:23 - 09 mayo 2026
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El equipo de Michael Carrick dominó la posesión pero careció de contundencia, repartiendo puntos ante un Sunderland que resistió con orden defensivo

El partido fue un monólogo de posesión por parte del Manchester United, que terminó con el control del balón pero con muy poca profundidad. El Sunderland, ubicado en la posición 12 de la tabla, se plantó con una defensa sólida que frustró los intentos de Bruno Fernandes y Matheus Cunha.

El portero del Manchester United, Senne Lammens, fue factor determinante en la primera mitad al realizar una salvada espectacular tras un remate de Noah Sadiki, evitando lo que parecía el gol de la ventaja para los "Black Cats".

Sunderland vs Manchester United l AP

A pesar de tener el control, el United solo registró un tiro a puerta en todo el partido, el cual llegó por conducto de Matheus Cunha ya en el tiempo de compensación del segundo tiempo.

El encuentro fue ríspido en el mediocampo, resultando amonestados Mason Mount (54'), Joshua Zirkzee (58') y el propio Matheus Cunha al minuto 90.

Con este resultado, el Manchester United alcanza los 74 puntos, manteniéndose en la tercera posición de la Premier League y con una ventaja de seis unidades sobre el Liverpool. Por su parte, el Sunderland suma 48 puntos, consolidándose en la mitad de la tabla general.

Sunderland vs Manchester United l AP

¿Qué sigue tras el resultado?

El United cerrará la temporada enfrentando al Nottingham Forest y al Brighton, con el objetivo de asegurar su puesto en el podio y definir la continuidad de Michael Carrick en el banquillo.

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