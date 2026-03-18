Panamá vs México: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de la Eliminatoria Mundial Sub-17 Femenil de la Concacaf?

Con paso firme rumbo a Marruecos. Este martes comenzó la Ronda Final del Clasificatorio de la Concacaf para la Copa Mundial Femenina Sub-17 2026 , torneo disputado en San Rafael de Alajuela en Costa Rica. La Selección Mexicana llegó como una de las protagonistas y empezó con una contundente goleada ante Jamaica; ahora, tratará de mantener el ritmo ante Panamá, que con una derrota más quedará prácticamente eliminada.

Ava Stack y Citlali Reyes en celebración con la Selección Mexicana Femenil Sub-17 | IMAGO 7

Las Canaleras se presentaron en el torneo regional con derrota 3-1 ante Costa Rica, por lo que está en el tercer puesto del Grupo C. Con un empate o una sorpresiva victoria, Panamá puede aspirar a clasificar al menos como el segundo mejor lugar, pero con la derrota su destino quedará en manos de lo que hagan las costarricenses y las Reggae Girlz.

México empezó con fuerza ante Jamaica

En cuanto al Tri, la goleada 9-0 ante Jamaica en la primera fecha le dio el primer lugar de su grupo, con una importante diferencia de goles. Con otra goleada más mantendrá esa posición, siempre y cuando Costa Rica no se imponga ante las caribeñas por más de nueve anotaciones. Además, si México gana y las 'Ticas' pierden, entonces virtualmente el combinado azteca tendrá su boleto al Mundial de la categoría.

Citlalli Reyes y MíaJani Urbano fueron las figuras de la Selección Mexicana con un triplete cada una en el partido ante Jamaica. En el caso de la primera llegó a 11 anotaciones en Premundiales de la categoría y se convirtió en la máxima goleadora del Tri en este torneo, por delante de Valerie Vargas (10), Tatiana Flores (9) y Maribel Flores (9).

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 en festejo durante el Clasificatorio de la Concacaf | X: @Miseleccionfem

Ixchel Alehna Uscanga, Emily Elizabeth Delgado y Bianka Alexa Arredondo fueron las otras anotadoras de México en su partido inaugural. Con ello, el Tri 30 llegó a 30 victorias en la historia de la Ronda Final del Clasificatorio Concacaf, lo que lo mantiene como la tercera selección con más triunfos, por detrás de Canadá (32) y Estados Unidos (44).

¿Dónde y a qué hora ver el partido?

Fecha: Jueves 19 de marzo de 2026

Horario: 12:30 hrs (tiempo del centro de México)

Sede: Complejo Fedefútbol-Plycem, Cancha 2, San Rafael de Alajuela

Transmisión: Disney+