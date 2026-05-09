¿Con qué resultados Tigres avanza a semifinales?

Tigres está a 90 minutos de instalarse en las semifinales del Clausura 2026. El conjunto felino visitará a Chivas en el Estadio Akron para disputar el partido de vuelta de los cuartos de final, serie en la que llegan con ventaja de 3-1 obtenida en el Estadio Universitario.

Tigres vs Nashville | MEXSPORT

El equipo dirigido por Guido Pizarro supo aprovechar la localía en el primer encuentro y ahora tiene el panorama a su favor para buscar el boleto a la siguiente ronda. La diferencia de dos goles le permite manejar distintos escenarios en Guadalajara.

Un paso más cerca

Para avanzar a semifinales, Tigres tiene varias combinaciones posibles. La más sencilla es ganar el partido por cualquier marcador, resultado con el que asegurarían sin problemas su clasificación.

Otro escenario que le da el pase a los felinos es el empate. Sin importar si la igualada es 0-0, 1-1 o cualquier otro marcador, el conjunto auriazul avanzaría gracias a la ventaja conseguida en la ida.

Romulo en el duelo ante Chivas | Imago7

Incluso perdiendo en la cancha de Chivas, Tigres todavía tendría margen para meterse entre los cuatro mejores del torneo. Si cae por diferencia de un gol, el global seguiría favoreciendo a los universitarios.

Por ejemplo, derrotas de 1-0, 2-1 o 3-2 le darían el boleto a Tigres, ya que el marcador acumulado continuaría inclinándose del lado regiomontano.

El único escenario que dejaría eliminado al cuadro felino sería perder por dos goles de diferencia y permitir que Chivas empate el marcador global. En ese caso, la posición en la tabla podría convertirse en factor dependiendo del reglamento de la competencia.