Irán confirma participación en el Mundial 2026, pero exige garantías a los anfitriones

¡Se acabó la novela! O bueno, por ahora. La Federación de Futbol de la República Islámica de Irán aseguró que la selección de Oriente Medio participará en la próxima Copa del Mundo, sin embargo, exigió ciertas garantías a los países anfitriones.

"Definitivamente participaremos en el Mundial 2026, pero los anfitriones deben tener en cuenta nuestras preocupaciones. Participaremos en el torneo, pero sin ningún retroceso respecto a nuestras creencias, cultura y convicciones", señaló la Federación en su sitio web oficial.

Jugadores de la Selección de Irán en el Mundial 2022 | MEXSPORT

¿Cuáles son las condiciones de Irán?

De acuerdo con Mehdi Taj, presidente de la Federación de Futbol de la República Islámica, el conjunto iraní buscará por lo menos 10 condiciones para su participación en el Mundial 2026, garantías sobre el trato que recibirá la delegación en la Copa del Mundo.

Las condiciones incluyen la concesión de visados y el respeto al personal de la selección, a la bandera del equipo y a su himno nacional durante el torneo, así como la exigencia de una alta seguridad en los aeropuertos, los hoteles y las rutas hacia los estadios donde jugarán.

Jugadores de la Selección de Irán previo a un partido | MEXSPORT

Todos serán bienvenidos, mientras no tengan nexos con CGRI

Marco Rubio, secretario de estado de Estados Unidos, comentó que todos los futbolistas y miembros de la delegación iraní serán bienvenidos, sin embargo, advirtió que quitarán visados si son parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). Recientemente en Canadá, Mehdi Taj no pudo ingresar al país, ya que la organización es considerada terrorista.

"Todos los jugadores y el cuerpo técnico, especialmente aquellos que han cumplido su servicio militar en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica o CGRI, como Mehdi Taremi y Ehsan Hajsafi, deben recibir visados sin ningún problema", insistió Taj.