Países que se han retirado de una Copa del Mundo, ¿se sumará la Selección de Irán?

Menos de dos meses faltan para el arranque de la Copa del Mundo 2026 y la participación de la Selección de Irán todavía está en el aire. Debido al conflicto político con Estados Unidos, uno de los anfitriones y sede de la mayoría de los partidos, Team Melli podría retirarse del certamen de la FIFA.

En su momento, las autoridades iraníes aseguraron que no viajarían por la participación del país norteamericano en el conflicto armado en Asia Occidental. Además, el presidente Donald Trump, ha declarado que sería un riesgo para los jugadores y cuerpo técnico viajar a Estados Unidos.

Jugadores de Irán sostienen las fotos de niños que murieron durante los bombardeos a su país | AP

Pese a estas situaciones, la FIFA ha mantenido la postura de que Irán juegue sus partidos en territorio estadounidense y no en México. Además, de forma oficial el organismo internacional no ha confirmado el retiro que, en caso de concretarse, no sería el primero en la historia de los Mundiales.

Los múltiples retiros en el Mundial de 1950

Uno de los episodios más destacados fue Brasil 1950, cuando cuatro naciones se negaron a participar en el certamen. La Selección de India se había beneficiado de la retirada de Birmania, Filipinas e Indonesia, pero no viajó porque no pudieron asumir los costos del viaje.

Esta situación también perjudicó a Francia y Turquía dentro de los invitados europeos. La segunda había logrado su boleto por la vía de la eliminatoria, pero se dio de baja por "dificultades insalvables", tras lo cual Les Bleus recibieron la invitación a participar en el torneo.

Inicialmente, el combinado francés aceptó participar en el torneo de la FIFA, pero terminó por darse de baja también por problemas económicos. Mientras que otro caso de retiro fue el de Escocia, que perdió la oportunidad de debutar en un mundial.

Gianni Infantino se coloca una gorra de Estados Unidos durante una reunión de la Junta por la Paz | AP

En este caso, la FIFA había permitido que el British Home Championship, en el cual participaron Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, diera dos plazas directas al mundial, mismas que ganaron los ingleses y los escoceses. Sin embargo, la federación de los segundos había prometido viajar solo si quedaban campeones, por lo que al no lograrlo, renunció a su lugar.

Otros retiros en la historia de los mundiales

Italia 1934: Uruguay se negó a participar luego de que los italianos no fueron al primer mundial en 1930, organizado por los sudamericanos.

Francia 1938: Los charrúas y Argentina se unieron en un boicot a manera de protesta luego de que la FIFA incumplió su compromiso de alternar sedes entre América y Europa.

Inglaterra 1966: Argelia, Camerún, Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea, Liberia, Libia, Malí, Marruecos, Nigeria, Senegal, Sudán, Túnez y Egipto se negaron a participar en las eliminatorias porque África no recibió cupos directos, solo vía repechaje.

Alemania Federal 1974: En el repechaje ante Chile, la Unión Soviética pidió que el partido de vuelta se hiciera en un país neutral, ya que el Estadio Nacional de Santiago fue utilizado como centro de detención tras el golpe de estado de Augusto Pinochet. La FIFA no accedió a la solicitud y los soviéticos no viajaron, por lo que los andinos avanzaron al torneo.