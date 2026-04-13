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Futbol

Ghana, rival de México previo al Mundial 2026, anuncia a su nuevo entrenador

Derrick Kohn y Derrick Luckassen durante el partido amistoso entre Ghana y Alemania | AP
Derrick Kohn y Derrick Luckassen durante el partido amistoso entre Ghana y Alemania | AP
Associated Press (AP) 16:55 - 13 abril 2026
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Las Estrellas Negras confirmaron a Carlos Queiroz, quien dirigirá su quinta Copa del Mundo

Ghana nombró el lunes al portugués, Carlos Queiroz, como nuevo seleccionador nacional, a menos de dos meses de la Copa del Mundo.

“La labor del entrenador Queiroz comienza de inmediato”, señaló la Asociación de Futbol de Ghana en un comunicado.

Ghana debutará en el Mundial en el Grupo L contra Panamá el 17 de junio en Toronto, y luego se medirá ante Inglaterra a las afueras de Boston y cerrará frente a Croacia en Filadelfia.

Carlos Queiroz, nuevo entrenador de Ghana | AP

Rival de México previo a la Copa del Mundo

Las Estrellas Negras también tendrán partidos de preparación contra México el 22 de mayo y ante Gales el 2 de junio.

“Este no es solo otro trabajo: es una misión. Y estoy listo para dar, una vez más, toda mi experiencia y conocimiento, al servicio del juego y de la felicidad de la gente”, dijo Queiroz en un comunicado en el sitio web de la federación ghanesa.

Queiroz fue elegido entre más de 600 solicitudes locales y extranjeras debido a su amplia experiencia en los mundiales.

Ghana | AP

La experiencia de Carlos Queiroz

Clasificó a Sudáfrica para el Mundial de 2002, condujo a su Portugal natal a la fase de eliminación directa en 2010 y dirigió a Irán en los torneos de 2014, 2018 y 2022.

Queiroz estuvo más recientemente al frente de Omán, que no logró clasificarse al Mundial. Renunció hace tres semanas.

Sustituye a Otto Addo, quien fue despedido el 31 de marzo tras cuatro derrotas consecutivas en partidos de preparación.

Ghana | AP
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