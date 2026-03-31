Ghana, rival de la Selección Mexicana previo al Mundial 2026, se queda sin técnico

Otto Addo ha sido liberado de su contrato como entrenador de la Selección de Ghana, apenas dos meses y medio antes de que el equipo juegue su primer partido en la Copa del Mundo 2026.

“La Asociación de Fútbol de Ghana (GFA) ha rescindido el contrato con el seleccionador nacional masculino (Estrellas Negras), Otto Addo, con efecto inmediato”, se indicó en un comunicado publicado el lunes en su sitio web.

No se dieron más detalles sobre quién sustituiría a Addo ni sobre los motivos de la rescisión del contrato, mismo que se produjo tras la derrota por 2-1 ante Alemania en Stuttgart el lunes en un amistoso. Ghana también perdió 5-1 en Austria el viernes pasado y acumula cuatro derrotas consecutivas.

Addo estaba en su segunda etapa como entrenador del equipo después de que el Borussia Dortmund acordara liberarlo de su cargo en el desarrollo de talentos al final de la temporada en marzo de 2024.

El portero Benjamin Asare en el partido amistoso entre la Selección de Ghana y de Alemania | AP

El estratega ya había entrenado a Ghana de forma interina durante gran parte de 2022, incluso en la Copa del Mundo de Qatar, donde Ghana venció a Corea del Sur pero aun así fue eliminada en la Fase de grupos.

Durante su carrera como jugador, Addo, nacido en Hamburgo, Alemania, ganó la Bundesliga con el Dortmund y jugó para Ghana en la Copa del Mundo de 2006.

Derrick Kohn y Derrick Luckassen durante el partido amistoso entre Ghana y Alemania | AP

Ghana, que se clasificó para el Mundial por quinta vez, está en el Grupo L junto a Croacia, Inglaterra y Panamá. Su primer partido será el 17 de junio contra Panamá en Toronto.

¿Cuándo se enfrentarán México y Ghana?

El partido contra las Estrellas Negras será el antepenúltimo del Tri antes del inicio del Mundial 2026. Dicho encuentro está programado para disputarse el viernes 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc.

Otto Addo durante el partido entre Ghana y Brasil | AP