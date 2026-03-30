Alemania sufre, pero derrota a Ghana con gol agónico de Undav

Alemania sufrió, pero terminó imponiendo su jerarquía en casa tras vencer a Ghana en un partido lleno de emociones que se resolvió en los minutos finales. En Stuttgart, el conjunto dirigido por Julian Nagelsmann vivió momentos de dominio, dudas y reacción, en un duelo que mantuvo la tensión hasta el último suspiro.

El encuentro tuvo de todo: intensidad desde el arranque, un gol desde el punto penal, un empate inesperado y una definición dramática que desató la euforia en el estadio. Alemania encontró el premio a su insistencia cuando parecía que el empate estaba firmado, manteniéndose firme a tan solo un par de meses de la Copa del Mundo.

Joshua Kimmich festejando el triunfo alemán | AP

Alemania domina, pero Ghana sorprende en el momento clave

Desde el silbatazo inicial, Alemania impuso condiciones con una presión alta que asfixió a Ghana, generando peligro constante en los primeros minutos. Wirtz estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo al poste, mientras que Woltemade y Schlotterbeck también avisaron con aproximaciones claras.

El dominio alemán se tradujo en ventaja justo antes del descanso, cuando un penalti señalado tras mano en el área permitió a Kai Havertz adelantar a su selección con una definición precisa. El gol reflejaba lo visto en el campo, con un equipo local más incisivo y protagonista. Sin embargo, en la segunda mitad, Ghana reaccionó y logró equilibrar el partido. En el minuto 68, Fatawu aprovechó un centro al área para empatar el encuentro, sorprendiendo a una Alemania que, pese a tener el control, no lograba sentenciar.

Derrick Kohn y Derrick Luckassen en el festejo de la anotación del cuadro ganés | AP

El empate cambió la dinámica del juego, obligando a los locales a volcarse al ataque mientras el rival ganaba confianza. Alemania insistía con llegadas constantes, pero el gol parecía resistirse en un tramo final cargado de tensión.

Undav define el triunfo de Alemania en el cierre del partido

Cuando el reloj se acercaba al final, apareció la figura de Deniz Undav, quien había ingresado en la segunda parte. El delantero aprovechó un balón dentro del área en el minuto 87 para marcar el gol de la victoria, desatando la locura en Stuttgart.

Extraordinaria jugada de Deniz Undav para el gol de la victoria | AP

El tanto fue el reflejo de la insistencia alemana, que nunca dejó de buscar el segundo gol pese a los intentos fallidos de Kimmich, Goretzka y compañía. Ghana, por su parte, no logró reaccionar tras el golpe definitivo.