Julian Nagelsmann le manda un fuerte a mensaje a Ter Stegen: "Debe pisar el acelerador"

Alemania continúa con sus partidos de preparación para enfrentar la Copa del Mundo 2026, su próximo compromiso es ante la Selección de Ghana. Los teutones llegan al partido con una victoria 4-3 ante Suiza.

El estratega alemán, Julian Nagelsmann, sigue armando la lista final de los jugadores que representarán a la nación teutona en la Copa del Mundo 2026, debido a esto, sigue observando quien es el portero más calificado para defender el arco de Alemania en la justa mundialista.

Julian Nagelsmann en conferencia de prensa l AP

Nagelsmann asegura que las posibilidad de que el exarquero del Barcelona sea llamado al Mundial son 'escasas' aunque no busca cerrarle las puertas tan temprano, abriéndole una ligera posibilidad de jugar el máximo torneo del futbol.

El estratega teutón comentó en una conferencia de prensa que platicó brevemente con Ter Stegen hablando de la posibilidad de ir al Mundial con Alemania. Sin embargo, Nagelsmann mencionó que los dolores y lesiones están mermando sus posibilidades, recalcó que el ahora arquero del Girona lleva casi un año de baja por lesiones.

Julian Nagelsmann en conferencia de prensa l AP

Marc André Ter Stegen perdió la titularidad en el FC Barcelona tras la llegada de Joan García, la cual se dió cuando el alemán estaba fuera por lesión. Volvió en enero de 2026 ya recuperado, pero fue cedido al Girona.

¿Qué hablaron Nagelsmann y Ter Stegen?

"Hablamos brevemente antes de ayer. Siempre está ahí cuando se le necesita y cuando puede aportar algo. No solo se preocupa por sí mismo, sino que también tiene en cuenta al equipo. Por respeto hacia él, no le voy a cerrar la puerta del Mundial, pero las posibilidades son muy escasas, lleva casi un año de baja. Debe pisar el acelerador en la rehabilitación. Ya no tiene muchos dolores, pero todo lleva su tiempo. Y ya no tiene 21 años"

El técnico Nagelsmann no cierra la posibiliad de que Ter Stegen vuelva a proteger el marco de la Selección de Alemania pero aclara que todo llevar un proceso.