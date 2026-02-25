Alemania pide a la FIFA garantías de seguridad en México para el Mundial 2026

Pese a no tener partidos agendados en México para la Copa del Mundo, el gobierno alemán ha expresado su preocupación por la seguridad de sus aficionados debido, a la reciente ola de violencia en el occidente de México.

La inquietud del país europeo surge tras los narcobloqueos realizados en el país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el pasado fin de semana. Aunque desde el domingo no se han registrado más incidentes, la preocupación mundial sigue siendo un punto importante de cara a la Copa del Mundo.

Fueron un total de 25 las bajas que tuvieron las fuerzas armadas tras el operativo contra Oseguera Cervantes/AP

Alemania pide garantías

Christoph Ploss, coordinador de turismo del gobierno de Alemania, ha solicitado formalmente a la FIFA que asegure la protección de los seguidores que viajarán al país norteamericano. En declaraciones al diario Handelsblatt, Ploss subrayó que la seguridad de los turistas alemanes es una "prioridad máxima" para su gobierno.

Alemania busca garantizar la seguridad de sus aficionados | MEXSPORT

Alemania, sin embargo, no tendrá partidos en territorio mexicano, al menos no durante la Fase de Grupos. La cuatro veces campeona del Mundo se medirá ante Curazao, Costa de Marfil y Ecuador, dos de ellos en Estados Unidos y otro más en Toronto Canadá,

La preocupación para el gobierno alemán, surge debido a que el duelo ante Curazao será en el NRG Stadium de Houston, a sólo unas cinco horas en coche de la frontera con México en Tamaulipas, uno de los estados dons se registraron bloqueos durante el fin de semana.

También existe la posibilidad de que, Alemania tenga que viajar a México para los partidos de Fase Final, es decir 16vos de Fina o más. Ante esto el gobierno quiere garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Guadalajara punto de preocupación

México será coanfitrión del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio. El país albergará 13 partidos distribuidos en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Esta última, capital del estado de Jalisco, es una de las sedes que más preocupa, ya que tiene programados cuatro partidos de la fase de grupos, incluido el encuentro entre España y Uruguay. Además, las selecciones de Colombia y Corea del Sur planean establecer allí sus campamentos base.