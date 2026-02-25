¡Mucho más 'lana'! América tendrá importante inversión millonaria muy pronto

El Club América atraviesa uno de sus momentos más desafiantes en la época reciente. Acostumbrado a la cima, el conjunto de Coapa hoy pelea por recuperar el protagonismo perdido, y parece que la directiva ya ha encontrado la fórmula para garantizar el éxito a corto plazo: un poderío económico renovado.

Jugadores de América, en el Estadio Cuauhtémoc | MEXSPORT

HABRÁ MÁS DINERO EN COAPA

Tras la reciente adquisición del 49% del club por parte del fondo de inversión General Atlantic, las expectativas sobre el presupuesto para fichajes se han disparado. Según información de Andrés Vaca, narrador de TUDN y cercano al entorno del equipo, las Águilas preparan una reestructuración financiera que cambiará el panorama de la Liga MX.

De acuerdo con lo revelado por Vaca, el impacto de la llegada del fondo de inversión estadounidense se sentirá con fuerza a partir de la próxima campaña. La inyección de capital promete ser una de las más agresivas en la historia del futbol mexicano.

"A mí me han contado que gracias a la compra de General Atlantic, sí el América para el siguiente semestre habrá mucho más lana", aseguró el cronista.

Andrés Vaca, TUDN | IMAGO7

Aunque no se han dado nombres específicos, se presume que la directiva azulcrema tiene la orden de "abrir la cartera" para traer figuras de talla internacional que complementen la base actual del equipo.

EL PLANTEL DE AMÉRICA PARA EL CLAUSURA 2026

Si bien en el presente torneo el América realizó contrataciones de peso como Raphael Veiga, Vinícius Lima y Rodrigo Dourado, la verdadera "bomba" en el mercado de transferencias se está cocinando para el Apertura 2026.