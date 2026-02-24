Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Exentrenador de América, principal opción para ser nuevo director técnico de River Plate

Festejo de los jugadores de América en 2021 | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia 14:54 - 24 febrero 2026
Los Millonarios ya tienen en la mira a quienes podrían sustituir al 'Muñeco' Gallardo; un ex de la Liga MX toma fuerza para poderse quedar en el banquillo

River Plate dejará de tener a Marcelo Gallardo como su entrenador, esto con efecto inmediato apenas termine el partido en contra de Banfield el próximo jueves 26 de febrero. Notificados al respecto, los miembros de la directiva del Millonario ya se han puesto a trabajar para buscar a la opción ideal que se pueda quedar con el puesto en el banquillo.

Dentro de los rumores, Gabriel Milito fue uno de los nombres que sonó en las inmediaciones de los argentinos, pero aunque sí es un técnico con pasado en Liga MX, River en realidad tiene a otro como su principal opción.

El posible sucesor de Gallardo dirigió a las Águilas en 2021 | Imago7

¿Quién es el candidato principal para los Millonarios?

Ya sin Marcelo Gallardo como entrenador de River, el equipo ha puesto sobre la mesa las opciones que tiene, dentro de las cuales resaltaban dos nombres: Hernán Crespo, quien actualmente se encuentra dirigiendo a San Pablo y un exdirector técnico de las Águilas del América, aunque la situación es más complicada debido a su actual trabajo.

Santiago Solari es el nombre que le gana a todos los demás para poder dirigir a River Plate a partir de que se marche Gallardo; sin embargo, actualmente Solari se desempeña como director de futbol profesional en el Real Madrid, un puesto que complicaría un poco más las cosas ante una posible llegada.

Santiago Solari toma fuerza para llegar a River Plate como su nuevo entrenador | MexSport

Otra de las situaciones, aunque pueda resultar menor, es que Solari ha cumplido cuatro años sin dirigir a ningún equipo, ya que la última vez que lo hizo fue precisamente en la Liga MX con América; después de ello, en 2022 tomó las riendas de su actual cargo en el club merengue.

¿Cómo ha sido la carrera como entrenador de Solari?

Aunque no pareciera ser así, en caso de llegar a la Liga de Argentina, River Plate se convertiría en apenas el tercer equipo de Santiago Solari en su trayectoria como director técnico, pues justo en Real Madrid ha estado la gran mayoría de sus años como futbolista retirado.

El entrenador argentino estuvo también en las categorías menores del Real Madrid como el equipo Castilla, del cual fue 'ascendido' al primer equipo durante una etapa en la que los Merengues no tuvieron el mejor juego, por lo que fue relegado de ese puesto tan solo con algunos meses de diferencia (de noviembre de 2018 a marzo de 2019), dirigiendo tan solo 28 partidos.

Álvaro Fidalgo llegó a América gracias a Solari | Imago7

A pesar de ya conocer la Liga MX por su paso como jugador en el Atlante, Santiago Solari regresó como entrenador al futbol de México con las Águilas en 2021, yéndose del club después de dos torneos completos y uno sin terminar; uno de los recuerdos que dejó el argentino fue la llegada de Álvaro Fidalgo, quien ahora milita en el Real Betis.

