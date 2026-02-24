"Te acompañan los colores": Brandon Moreno sobre lo especial de pelear en México

En el preámbulo del regreso de la UFC a México tras su ausencia de casi dos años, el peleador mexicano y evento estelar del UFC México City 2026, Brandon Moreno, aseguró que se vive diferente pelear en México con su gente a como lo es fuera del país.

Moreno se encuentra contento de regresar a México para pelear | Imago7

México con Brandon

El originario de Baja California, declaró en una entrevista para RÉCORD que una pelea en su país se vive distinta desde el día uno, recalcando el acompañamiento de la afición y los medios, describiéndolo como una ‘bonita experiencia’.

“Es bonito desde que llega la semana de la pelea, todo va muy acompañado de tus colores, los medios, las actividades que tenemos que hacer y obviamente el momento en el que vas caminando al octágono y ves todas las banderas mexicanas y a toda la gente vuelta loca, es muy bonito”, añadió el peleador.

Brandon Moreno en el Estadio Caliente con el uniforme de Xolos | Imago7

¿Diferencias de pelear dentro y fuera de México?

El ex campeón de la división ‘Peso Mosca’, también confesó cómo es vivir una pelea fuera de México, asegurando que aunque esté lejos de casa la afición mexicana se ha encargado de acompañarlo en todo el mundo, destacando al público de Estados Unidos, donde también sintió la presencia tricolor a todo pulmón.

“Me ha tocado pelear en muchos lados, pero en Estados Unidos por ejemplo, en los lugares donde hay muchísimos mexicanos, también lo hacen especial, pero obviamente pisar tu tierra mexicana lleva un detalle extra”, concluyó.

El ya experimentado, Brandon Moreno, regresa a la Ciudad de México el próximo 28 de febrero por cuarta ocasión en su carrera. El peleador tiene en casa un historial de 1-2; sumando su victoria a Steve Erceg en 2025, su derrota en 2024 por decisión dividida ante Brandon Royval y una más en 2017, tras caer ante Sergio Pettis por la misma vía.

Moreno dando una patada a Sergio Pettis | Imago7