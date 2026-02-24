¿Qué es la lluvia de sangre prevista para el 25 de febrero de 2026 y dónde podría ocurrir?

Meteorólogos advierten un posible fenómeno de lluvia de sangre —precipitaciones rojizas causadas por polvo en suspensión— para el miércoles 25 de febrero, especialmente en zonas del oeste de Europa y la península ibérica, debido a una importante entrada de polvo sahariano en la atmósfera. Explicamos en qué consiste y qué regiones deben estar alertas.

Meteorólogos advierten un posible fenómeno de lluvia de sangre. / iStock

¿Qué es exactamente la “lluvia de sangre”?

Aunque su nombre puede sonar dramático, la lluvia de sangre no tiene nada que ver con sangre real. Se trata de un fenómeno meteorológico natural que ocurre cuando gotas de lluvia se mezclan con partículas finas de polvo o arena rojiza suspendidas en la atmósfera, generalmente procedentes de regiones desérticas como el Sáhara.

Estas partículas, transportadas por los vientos desde el norte de África, pueden teñir las precipitaciones de un tono rojizo, anaranjado o marrón al caer, lo que da la apariencia —a simple vista— de una lluvia “sangrienta”.

Una tormenta con partículas de polvo puede teñir la lluvia de un tono rojizo o anaranjado. / iStock

çEste fenómeno es más común de lo que parece y se ha registrado en distintos países del mundo, como España, Reino Unido e incluso otras latitudes, siempre que se combine polvo atmosférico con lluvias.

¿Cuándo y dónde podría ocurrir este fenómeno?

De acuerdo con el más reciente pronóstico meteorológico, el miércoles 25 de febrero de 2026 podría presentarse un episodio de lluvia de sangre en zonas del oeste del continente europeo, especialmente en la península ibérica (incluidas regiones del oeste y noroeste de España), debido a un cambio en el patrón atmosférico que arrastra polvo sahariano hacia esas latitudes junto con precipitaciones.

Este tipo de evento suele concentrarse donde coinciden: Vientos fuertes del sur o sureste que transportan polvo en suspensión.

Frentes lluviosos que mezclan el polvo con las gotas de lluvia.

Regiones del oeste peninsular con probabilidad de lluvia ese día. En estas zonas, los cielos pueden notarse más turbios o con un tono amarillento o anaranjado antes de la precipitación.

Este hecho no representa un peligro sanitario directo. / iStock

¿Es peligrosa la lluvia de sangre?

Aunque el nombre “lluvia de sangre” suena alarmante, este hecho no representa un peligro sanitario directo. No está hecha de sangre ni implica riesgos tóxicos, pero puede dejar: Restos de barro o polvo en carros, ventanas y superficies exteriores.

Disminución temporal de la visibilidad atmosférica.

Calidad del aire afectada brevemente por partículas en suspensión. Los especialistas recomiendan cubrir vehículos y objetos exteriores si es posible y evitar dejar ropa al aire libre, ya que el barro residual puede manchar superficies una vez que las gotas se evaporen.