Así cayeron el Mencho y el Chapo por amor a sus mujeres

La historia reciente del narcotráfico en México no sólo está marcada por operativos militares y trabajos de inteligencia, sino también por un factor que resultó determinante en la captura o abatimiento de grandes capos: el papel de las mujeres dentro de sus círculos más cercanos.

En los casos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, investigaciones oficiales han señalado que relaciones sentimentales, familiares y entornos personales influyeron en la ubicación de ambos líderes criminales.

Joaquín “El Chapo” Guzmán fue capturado en 2016 tras un amplio operativo de inteligencia./ RS

Las autoridades han documentado que los vínculos afectivos suelen convertirse en puntos vulnerables para quienes encabezan organizaciones delictivas, ya que implican comunicaciones, traslados y patrones de comportamiento que pueden ser rastreados por agencias de seguridad.

¿Cómo influyeron las mujeres en la captura de “El Chapo”?

En el caso de Joaquín Guzmán Loera, uno de los episodios más conocidos fue el seguimiento a comunicaciones electrónicas y encuentros personales que permitieron a las autoridades estrechar el cerco en su contra antes de su captura definitiva en 2016.

Diversos reportes oficiales indicaron que el monitoreo de contactos cercanos facilitó la obtención de información clave sobre movimientos y ubicaciones. Las relaciones personales se convirtieron así en una pieza estratégica dentro de la labor de inteligencia.

Las relaciones cercanas pueden convertirse en puntos vulnerables dentro de organizaciones criminales./ YouTube

Tras su detención, “El Chapo” fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cadena perpetua. Su caída marcó un precedente en la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos.

El entorno cercano y la caída de “El Mencho”

En el caso de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), las autoridades mexicanas también señalaron que el trabajo de inteligencia incluyó el análisis de su entorno inmediato.

En el caso de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), las autoridades mexicanas también señalaron que el trabajo de inteligencia incluyó el análisis de su entorno inmediato.

Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, encabezó el CJNG durante años./ DEA

Especialistas en seguridad coinciden en que las organizaciones criminales tienden a blindar su estructura operativa, pero no siempre logran proteger completamente sus relaciones personales, lo que abre espacios para la acción de las autoridades.

Más allá del protagonismo mediático, el papel de mujeres en estos contextos no necesariamente implica participación directa en actividades ilícitas, sino que en muchos casos se trata de vínculos personales que terminan siendo aprovechados en investigaciones.

La caída de figuras como “El Chapo” y “El Mencho” demuestra que, además de los operativos armados, la inteligencia basada en análisis de entorno social y familiar continúa siendo una de las herramientas más efectivas en la lucha contra el narcotráfico.