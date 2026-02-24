Leverkusen cierra pase a Octavos de Champions League tras empate con Olympiacos

El telón se cerró en el Georgios Karaiskakis con un empate sin goles entre el Olympiacos FC y el Bayer 04 Leverkusen, en la vuelta de los Playoffs de la UEFA Champions League. El 0-0 reflejó fielmente lo ocurrido en el terreno de juego: un partido intenso, táctico y con pocas concesiones en las áreas que los alemanes resolvieron en la Ida con el 2-0.

Desde el silbatazo inicial, el conjunto griego mostró una postura agresiva, decidido a imponer condiciones frente a su afición. Presionó alto y trató de incomodar la salida alemana, apostando por la velocidad por los costados y los envíos largos a la espalda de la defensa. Sin embargo, el orden visitante impidió que las aproximaciones se transformaran en oportunidades claras.

Leverkusen, fiel a su estilo disciplinado, apostó por la posesión y la paciencia. Movió el balón con criterio en el mediocampo y buscó encontrar espacios entre líneas, aunque sin profundidad suficiente para romper el cerrojo local. La zaga del Olympiacos respondió con firmeza y mantuvo siempre bien cerrados los espacios.

El primer tiempo transcurrió con más lucha que futbol vistoso. Las faltas tácticas y las disputas en el círculo central cortaron el ritmo, provocando que el encuentro se tornara áspero. Las llegadas a portería fueron escasas y los guardametas prácticamente no tuvieron intervenciones determinantes antes del descanso.

Un juego cocinado desde la Ida

En la segunda mitad, el guion no cambió demasiado. Olympiacos adelantó metros y trató de imprimir mayor intensidad, alentado por su público, mientras que el cuadro alemán optó por administrar energías y controlar el trámite. El choque se mantuvo equilibrado, con mucha tensión y poco margen para la creatividad.

Con el paso de los minutos, Gelson Martins tuvo sus ocasiones y buscó; sin embargo, una de las jugadas de la noche fue al minuto 50 cuando sacó un potente tiro cruzado que el arquero terminó por salvar, en una de las más peligrosas en un partido que poco tuvo de dramatismo.

Los entrenadores movieron el banquillo en busca de frescura, pero las modificaciones no lograron alterar el rumbo del encuentro. Las últimas aproximaciones carecieron de claridad y la contundencia brilló por su ausencia, en un duelo donde el orden táctico fue el principal protagonista.

