Con hat-trick de Alexander Sorloth, Atlético de Madrid vence a Brujas y avanza a Octavos de Final de Champions League

El noveno invitado a Octavos de Final de la Champions League, primero vía Playoffs, está definido. Tras una complicada visita a Bélgica, Atlético de Madrid se fortaleció en casa y en esta ocasión no dejó ir la ventaja ante Club Brujas, que en el primer tiempo dio batalla, pero en la segunda mitad se vino abajo.

Alexander Sorloth aprovechó bien las deficiencias defensivas del conjunto visitante y con un hat-trick encaminó la victoria por goleada 4-1 de los Colchoneros, que por tercera temporada consecutiva jugarán la Ronda de 16 en el torneo de la UEFA. En cuanto al delantero noruego, fue su primer hat-trick en la Temporada 2025-26 en todas las competencias.

Alexander Sorloth celebra su gol ante Brujas en la Champions League | AP

Hasta ahora, Sorloth solo había marcado más de un gol por partido en dos ocasiones, ambas en LaLiga, ante Real Oviedo en la victoria 2-0 de la Jornada 14, y el pasado fin de semana en la Fecha 25, en el triunfo 4-2 frente a Espanyol. Con ello, el atacante de 30 años sumó cinco goles en un lapso de tres días, lo que representa una tercera parte de los 15 goles que en total ha marcado a lo largo de la actual campaña.

Brujas se derrumbó en el segundo tiempo

Apenas a los cuatro minutos de partido el equipo visitante mandó la primera advertencia y la respuesta rojiblanca fue inmediata con Giuliano Simeone al 13'. Fue diez minutos después de dicha acción que, con colaboración de Simon Mignolet, llegó el primer tanto de Sorloth, que tuvo respuesta antes del descanso por medio de Joel Ordóñez, que se reivindicó tras su autogol en el juego de ida.

Sin embargo, para el segundo tiempo la resistencia belga se derrumbó. Con un zapatazo a la altura de la media luna, Jhonny Cardozo recuperó la ventaja a los dos minutos de reanudado el juego tras el descanso y abrió la puerta para el espectáculo de Sorloth. Tras un rebote en el límite del área chica al 76' y con un remate de volea al 86', el noruego sentenció la goleada y le dio a su equipo el pase a Octavos de Final.

Joel Ordoñez festeja su gol ante Atlético de Madrid | AP

¿Contra quién jugará Atlético/Brujas en Octavos de Final?

A partir del cuadro del torneo, el siguiente rival de Atlético de Madrid será un equipo de Premier League: Tottenham o Liverpool. El emparejamiento quedará definido una vez que concluya el resto de los partidos de Playoffs, este miércoles 25 de febrero.

Jugadores de Atlético de Madrid felicitan a Jhonny Cardoso por su gol ante Club Brujas | AP