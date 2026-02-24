Inflación en México sube a 3.92% en la primera quincena de febrero de 2026, reporta INEGI

La inflación en México volvió a mostrar una tendencia al alza durante la primera quincena de febrero de 2026. De acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa anual se ubicó en 3.92%, reflejando una aceleración respecto a periodos anteriores.

El reporte señala que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un incremento quincenal, lo que confirma que los precios al consumidor continúan presionados en distintos rubros de la economía.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una nueva aceleración en el arranque del año./ Pixabay

Este comportamiento mantiene la inflación dentro del rango objetivo del Banco de México (3% +/- un punto porcentual), aunque con una trayectoria ascendente que ha llamado la atención de analistas financieros y especialistas en política monetaria.

¿Por qué está subiendo la inflación en febrero de 2026?

El repunte en la inflación responde principalmente al encarecimiento de algunos productos agropecuarios y servicios, que impactan directamente en el gasto cotidiano de los hogares. Los precios de alimentos y mercancías suelen tener un efecto inmediato en el indicador general.

Especialistas señalan que factores estacionales y ajustes en ciertos costos también influyen en el comportamiento del índice durante el arranque del año, periodo en el que tradicionalmente se observan variaciones en tarifas y productos básicos.

El encarecimiento de alimentos y servicios influyó en el repunte inflacionario./ Pixabay

¿Qué significa una inflación de 3.92% para la economía?

Una tasa anual de 3.92% implica que, en promedio, los precios de bienes y servicios son casi 4% más altos que en el mismo periodo del año anterior. Esto repercute en el poder adquisitivo de las familias, especialmente en sectores de ingresos fijos.

Aunque el nivel actual no representa un descontrol inflacionario, la tendencia de aceleración podría influir en las decisiones de política monetaria del Banco de México, particularmente en lo referente a tasas de interés.

El nivel actual de inflación se mantiene dentro del rango objetivo del Banco de México./ Pixabay

El comportamiento de la inflación es uno de los principales indicadores que observan inversionistas y autoridades financieras para evaluar la estabilidad económica del país. Un entorno de precios estables favorece el consumo y la planeación empresarial.

El comportamiento de la inflación es uno de los principales indicadores que observan inversionistas y autoridades financieras para evaluar la estabilidad económica del país. Un entorno de precios estables favorece el consumo y la planeación empresarial.