¡Anuncian concierto GRATIS de Carín León en México! Checa lugar, horario y fecha
Mucha atención para todos aquellos fans de Carín León, ya que el Gobierno de México anunció que organizará un concierto gratis de este artista, considerado uno de los más importantes representantes del regional mexicano y quien será el encargado de inaugurar el Circuito Nacional de Festivales por la Paz, cuyo objetivo es apoyar la música que no hace apología del delito.
El artista originario de Hermosillo, Sonora, ganador de varios Premios Grammy e intérprete de éxitos como Primera Cita, La Boda del Huitlacoche y No Es Por Acá, entre otras, fue tema de conversación en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que ahí se aprovechó para presentar el inicio de los Festivales por la Paz.
Anuncian concierto gratis de Carín León
Queremos anunciar a uno de los artistas mexicanos de regional que ha sido uno de los más importantes no solo en México, sino en el mundo, que no hace apología de la violencia, que hace canciones de amor, de muchísimo orgullo de nuestro país”, fue como la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, anunció el concierto de Carín León.
El concierto gratis de Carín León será el próximo sábado 21 de marzo a las 20:00 horas en la ciudad de Tijuana, Baja California, con sede por confirmar, siendo este apenas el primero de varios eventos musicales que se realizarán en las 32 entidades del país.
“Se trata de cultura sin barreras, sin boletos, sin exclusión, acceso libre para todos y todas”, agregó la titular de Cultura.
En el marco de Jóvenes Transformando México, la secretaria de @culturamx, @ccurieldeicaza, presentó el calendario del Circuito Nacional de Festivales por la Paz que inaugurará el cantante Carin León en Tijuana, Baja California. Entre los eventos también destacan:… pic.twitter.com/knO34SqES9— Canal 22 México (@Canal22) February 24, 2026
Calendario del Circuito Nacional de Festivales por la Paz
Marzo
Festival Territorios de Paz en Tijuana, Baja California, con regional mexicano.
Jazz en el Cenart en CDMX.
Festival de Primavera en el Centro Histórico de Oaxaca, con banda tradicional.
Festival Parcur en CDMX, con hip-hop.
Abril
Feria de Puebla, con música electrónica.
Feria del Lago en Aguascalientes, con pop, rock y cumbia.
Concierto por la Paz en Ecatepec, Edomex, con ska, rock y urbano.
Mayo
Festival de la Ceiba en Tabasco, con música tradicional.
Festival de la Frontera Tamaulipeco en Tamaulipas, con música norteña.
Festival de Mayo en Morelos, con rock, hip hop, trap, ska y reggae.
Junio
Festival del Corazón del Norte en Durango, con regional mexicano.
Se espera que en próximos meses se anuncien más fechas, sedes y artistas que se presentarán en esta iniciativa impulsada por el Gobierno de México.