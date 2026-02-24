¡Anuncian concierto GRATIS de Carín León en México! Checa lugar, horario y fecha

Mucha atención para todos aquellos fans de Carín León, ya que el Gobierno de México anunció que organizará un concierto gratis de este artista, considerado uno de los más importantes representantes del regional mexicano y quien será el encargado de inaugurar el Circuito Nacional de Festivales por la Paz, cuyo objetivo es apoyar la música que no hace apología del delito.



El artista originario de Hermosillo, Sonora, ganador de varios Premios Grammy e intérprete de éxitos como Primera Cita, La Boda del Huitlacoche y No Es Por Acá, entre otras, fue tema de conversación en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que ahí se aprovechó para presentar el inicio de los Festivales por la Paz.