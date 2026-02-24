Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¡Anuncian concierto GRATIS de Carín León en México! Checa lugar, horario y fecha

Carín León dará concierto gratis el próximo 21 de marzo/IG: @carinleonoficial
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 13:52 - 24 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Gobierno de México eligió al interprete de Primera Cita para inaugurar el Circuito Nacional de Festivales por la Paz

Mucha atención para todos aquellos fans de Carín León, ya que el Gobierno de México anunció que organizará un concierto gratis de este artista, considerado uno de los más importantes representantes del regional mexicano y quien será el encargado de inaugurar el Circuito Nacional de Festivales por la Paz, cuyo objetivo es apoyar la música que no hace apología del delito.


El artista originario de Hermosillo, Sonora, ganador de varios Premios Grammy e intérprete de éxitos como Primera Cita, La Boda del Huitlacoche y No Es Por Acá, entre otras, fue tema de conversación en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que ahí se aprovechó para presentar el inicio de los Festivales por la Paz.

Carín León es uno de los artistas más importantes del regional mexicano/IG: @carinleonoficial

Anuncian concierto gratis de Carín León

Queremos anunciar a uno de los artistas mexicanos de regional que ha sido uno de los más importantes no solo en México, sino en el mundo, que no hace apología de la violencia, que hace canciones de amor, de muchísimo orgullo de nuestro país”, fue como la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, anunció el concierto de Carín León.

El concierto gratis de Carín León será el próximo sábado 21 de marzo a las 20:00 horas en la ciudad de Tijuana, Baja California, con sede por confirmar, siendo este apenas el primero de varios eventos musicales que se realizarán en las 32 entidades del país.

“Se trata de cultura sin barreras, sin boletos, sin exclusión, acceso libre para todos y todas”, agregó la titular de Cultura.

Calendario del Circuito Nacional de Festivales por la Paz

Marzo

  • Festival Territorios de Paz en Tijuana, Baja California, con regional mexicano.

  • Jazz en el Cenart en CDMX.

  • Festival de Primavera en el Centro Histórico de Oaxaca, con banda tradicional.

  • Festival Parcur en CDMX, con hip-hop.

Abril

  • Feria de Puebla, con música electrónica.

  • Feria del Lago en Aguascalientes, con pop, rock y cumbia.

  • Concierto por la Paz en Ecatepec, Edomex, con ska, rock y urbano.

Mayo

  • Festival de la Ceiba en Tabasco, con música tradicional.

  • Festival de la Frontera Tamaulipeco en Tamaulipas, con música norteña.

  • Festival de Mayo en Morelos, con rock, hip hop, trap, ska y reggae.

Junio

  • Festival del Corazón del Norte en Durango, con regional mexicano.

Se espera que en próximos meses se anuncien más fechas, sedes y artistas que se presentarán en esta iniciativa impulsada por el Gobierno de México.

Carín León es un multiganador de Premios Grammy/IG: @carinleonoficial
Últimos videos
Lo Último
14:29 ¿De qué murió Héctor Zamorano, de 47 años, primer eliminado de La Academia?
14:15 Explota la polémica entre Cazzu y Rauw Alejandro por una canción que menciona a Christian Nodal
14:11 Inflación en México sube a 3.92% en la primera quincena de febrero de 2026, reporta INEGI
14:08 ¿Ya no viene CR7? Federación Portuguesa de Futbol da postura ante situación en México previo a amistoso de marzo
13:52 ¡Anuncian concierto GRATIS de Carín León en México! Checa lugar, horario y fecha
13:47 Estados Unidos advierte a cárteles tras muerte de El Mencho: “afrontarán graves consecuencias”
13:43 Con hat-trick de Alexander Sorloth, Atlético de Madrid vence a Brujas y avanza a Octavos de Final de Champions League
13:36 Pol Lorente, preparador físico del Tri, será el auxiliar de Javier Aguirre ante la salida de Toni Amor
13:23 ¿Por qué Claudia Sheinbaum quiere demandar a Elon Musk?
13:07 "Ojalá no nos volvamos a cruzar esta vez": La respuesta de Messi a Martinoli y Luis García sobre México
Tendencia
1
Futbol Sheinbaum confirma que Mundial 2026 no peligra en México: “No hay ningún riesgo”
2
Contra Filtran imágenes del escondite del Mencho: Así es el lujoso fraccionamiento Tapalpa Country Club
3
Otros Deportes Isaac del Toro asciende en ranking UCI y ya es segundo del mundo
4
Futbol "Una miseria lo que le dan a México": Blatter critica duramente a la FIFA por el Mundial 2026
5
Futbol Gabriel Milito, candidato para suplir a 'Muñeco' Gallardo en River Plate
6
Futbol Las rachas negativas que Pumas ha cortado con Efraín Juárez
Te recomendamos
¿De qué murió Héctor Zamorano, de 47 años, primer eliminado de La Academia?
Contra
24/02/2026
¿De qué murió Héctor Zamorano, de 47 años, primer eliminado de La Academia?
Explota la polémica entre Cazzu y Rauw Alejandro por una canción que menciona a Christian Nodal
Contra
24/02/2026
Explota la polémica entre Cazzu y Rauw Alejandro por una canción que menciona a Christian Nodal
Inflación en México sube a 3.92% en la primera quincena de febrero de 2026, reporta INEGI
Contra
24/02/2026
Inflación en México sube a 3.92% en la primera quincena de febrero de 2026, reporta INEGI
¿Ya no viene CR7? Federación Portuguesa de Futbol da postura ante situación en México previo a amistoso de marzo
Futbol
24/02/2026
¿Ya no viene CR7? Federación Portuguesa de Futbol da postura ante situación en México previo a amistoso de marzo
¡Anuncian concierto GRATIS de Carín León en México! Checa lugar, horario y fecha
Contra
24/02/2026
¡Anuncian concierto GRATIS de Carín León en México! Checa lugar, horario y fecha
Estados Unidos advierte a cárteles tras muerte de El Mencho: “afrontarán graves consecuencias”
Contra
24/02/2026
Estados Unidos advierte a cárteles tras muerte de El Mencho: “afrontarán graves consecuencias”