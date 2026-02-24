¿Ya no viene CR7? Federación Portuguesa de Futbol da postura ante situación en México previo a amistoso de marzo

La oleada de violencia que se desató en México el pasado fin de semana ha puesto nuevamente a nuestro país bajo escrutinio a nivel internacional. Con la celebración de la Copa del Mundo 2026 tan cerca, comenzó la discusión sobre la viabilidad de mantener las sedes de territorio mexicano, en específico Guadalajara, que estaba contemplada también para recibir partidos del Repechaje Internacional de la FIFA.

La Federación de Jamaica fue de las primeras en externar sus inquietudes y a ellas se sumaron las de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF). Si bien el equipo dirigido por Roberto Martínez ya tiene boleto directo al Mundial, tiene programado un amistoso con la Selección Mexicana para el 28 de marzo en el Estadio Azteca, renombrado como Estadio Banorte.

No obstante, la situación que atraviesa el país generó cierta alarma en el representativo luso, quien afirmó que está siguiendo de cerca lo que ocurre en nuestro país. Señaló que, si bien espera con altas expectativas el amistoso, también debe evaluar lo que es mejor para salvaguardar la seguridad de sus jugadores y su cuerpo técnico, así como de los asistentes.

Cristiano Ronaldo en partido con la Selección de Portugal l AP

¿Qué dijo la Federación Portuguesa sobre lo que pasa en México?

En su comunicado, la institución europea aseguró que se "sintió honrada por la invitación a participar en la reapertura de ese emblemático estadio, actualmente en la fase final de sus obras de renovación". No obstante, enfatizó que ante los hechos recientes, evaluará la mejor manera de proceder en colaboración con su gobierno y siempre en comunicación con la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

"Sin embargo, los acontecimientos recientes exigen una evaluación continua de las condiciones asociadas a los viajes de la delegación de la FPF. En este contexto, las indicaciones del Gobierno portugués son fundamentales y cruciales para el seguimiento de la situación", se lee en el comunciado, en el cual reitera que esperan el juego con alta expectativa por "su importancia simbólica en la preparación de la Selección Nacional".

La última vez que México y Portugal se enfrentaron fue en la Confederaciones 2017

Enfatizó que la decisión se tomará una vez que se realicen las evaluaciones pertinentes y en sintonía con la FMF, con la cual tienen una gran relación. "La Federación Portuguesa de Fútbol subraya que la seguridad de los jugadores, del cuerpo técnico y de los aficionados es su absoluta prioridad, siendo este el criterio rector de todas las evaluaciones y decisiones relativas a la celebración del partido", finaliza el comunicado.

¿En riesgo el Mundial 2026 en México?

Por ahora, la FMF ha guardado silencio con respecto a lo vivido el domingo pasado tras el deceso de Nemesio Oseguera Cervantes 'El Mencho'. La única medida que tomó fue la reprogramación del partido entre Gallos Blancos de Querétaro y FC Juárez en la Liga MX y el de Chivas contra América en la Liga MX Femenil, categoría en la cual sí se disputaron los juegos de Necaxa ante Querétaro y de Pachuca frente a las Bravas.

Mientras que del lado de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la afirmación fue que el país está listo para celebrar el torneo veraniego. "¿Qué garantías hay para que se realice un Mundial?”, le cuestionaron en la conferencia matutina de este 24 de febrero y simplemente fue directa y concisa con su respuesta sin ahondar más. “Todas las garantías, todas las garantías, ningún riesgo, ninguno", aseguró.