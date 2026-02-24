Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Pol Lorente, preparador físico del Tri, será el auxiliar de Javier Aguirre ante la salida de Toni Amor

El preparador físico del cuerpo técnico de Aguirre se quedará en caso de la salida de Amor | MexSport
Mauricio Díaz Valdivia 13:36 - 24 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La Selección Mexicana ya piensa en la posible salida de uno de los pilares que tiene su cuerpo técnico; el ciclo mundialista para 2030 seguiría su marcha

En las últimas horas han surgido más rumores en torno a la Selección Mexicana; uno de ellos es acerca del cuerpo técnico actual que tiene el equipo tricolor, pues Toni Amor, auxiliar técnico y 'mano derecha' de Javier Aguirre, es la prioridad de Mallorca para ser su nuevo director técnico en sustitución de Jagoba Arrasate.

No sería la primera vez que Amor es parte del cuerpo técnico del equipo bermellón, pero sí sería la primera vez que lo haría en solitario, además de separarse del 'Vasco' Aguirre, con quien ha trabajado en su equipo desde 2019, casualmente en LaLiga. Ante todo este drama, el Tri ya tiene contemplado quien sería su reemplazo.

Sería la primera vez que este cuerpo técnico se separe desde 2019 | MexSport

El Plan B del Tricolor

Conforme avanzan las horas, la posibilidad de que Toni Amor tome las riendas de Mallorca es más fuerte, ya que esto significaría la oportunidad más grande de su carrera como entrenador principal de algún equipo; no obstante, para ello el combinado mexicano ya tiene un Plan B ante la posible salida que se avecina.

El reemplazo no vendría de otro lado más que del mismo cuerpo técnico, pues Pol Lorente, preparador físico del equipo mexicano, se quedará con el puesto de Amor, y no solo eso, el nuevo plan del Tri contempla los siguientes cuatro años del proyecto para la Copa del Mundo.

Lorente (derecha) en la presentación con el cuerpo técnico de Aguirre | MexSport

Lorente no solo ocuparía el lugar de Toni en este ciclo mundialista que está por terminar, el español también es de la confianza de Rafa Márquez, así que también tomaría el lugar de auxiliar técnico del excapitán de México. Cabe destacar que esta sería la primera vez que Pol tendría un puesto que no tenga que ver con la preparación física.

Lorente ha trabajado con Javier Aguirre y Toni Amor en los equipos en los cuales han estado como parte del cuerpo técnico: Leganés, Rayados de Monterrey, el mismo Mallorca y ahora la tercera etapa del 'Vasco' en el Tri.

¿En dónde más ha trabajado Lorente?

Pol Lorente, como ya se ha mencionado, ha sido parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre y Toni Amor desde hace varios años, específicamente en 2019 cuando tomaron las riendas del Leganés; sin embargo, la relación con el 'Vasco' viene de un tiempo más atrás todavía.

Aún no hay certeza de lo que pasará con el cuerpo técnico del Tri | MexSport

Cuando Aguirre fue entrenador de la Selección de Egipto, Lorente también fue el preparador físico del equipo nacional; fuera de los equipos ya mencionados compartiendo con el mexicano, también se ha desempeñado en el San Fernando y en el Toledo, equipos de su país, España.

Últimos videos
Lo Último
14:41 Prestianni estará presente en el Real Madrid vs Benfica pese a sanción de UEFA
14:29 ¿De qué murió Héctor Zamorano, de 47 años, primer eliminado de La Academia?
14:15 Explota la polémica entre Cazzu y Rauw Alejandro por una canción que menciona a Christian Nodal
14:11 Inflación en México sube a 3.92% en la primera quincena de febrero de 2026, reporta INEGI
14:08 ¿Ya no viene CR7? Federación Portuguesa de Futbol da postura ante situación en México previo a amistoso de marzo
13:52 ¡Anuncian concierto GRATIS de Carín León en México! Checa lugar, horario y fecha
13:47 Estados Unidos advierte a cárteles tras muerte de El Mencho: “afrontarán graves consecuencias”
13:43 Con hat-trick de Alexander Sorloth, Atlético de Madrid vence a Brujas y avanza a Octavos de Final de Champions League
13:36 Pol Lorente, preparador físico del Tri, será el auxiliar de Javier Aguirre ante la salida de Toni Amor
13:23 ¿Por qué Claudia Sheinbaum quiere demandar a Elon Musk?
Tendencia
1
Futbol Sheinbaum confirma que Mundial 2026 no peligra en México: “No hay ningún riesgo”
2
Contra Filtran imágenes del escondite del Mencho: Así es el lujoso fraccionamiento Tapalpa Country Club
3
Otros Deportes Isaac del Toro asciende en ranking UCI y ya es segundo del mundo
4
Futbol "Una miseria lo que le dan a México": Blatter critica duramente a la FIFA por el Mundial 2026
5
Futbol Gabriel Milito, candidato para suplir a 'Muñeco' Gallardo en River Plate
6
Futbol Las rachas negativas que Pumas ha cortado con Efraín Juárez
Te recomendamos
Prestianni estará presente en el Real Madrid vs Benfica pese a sanción de UEFA
Futbol
24/02/2026
Prestianni estará presente en el Real Madrid vs Benfica pese a sanción de UEFA
¿De qué murió Héctor Zamorano, de 47 años, primer eliminado de La Academia?
Contra
24/02/2026
¿De qué murió Héctor Zamorano, de 47 años, primer eliminado de La Academia?
Explota la polémica entre Cazzu y Rauw Alejandro por una canción que menciona a Christian Nodal
Contra
24/02/2026
Explota la polémica entre Cazzu y Rauw Alejandro por una canción que menciona a Christian Nodal
Inflación en México sube a 3.92% en la primera quincena de febrero de 2026, reporta INEGI
Contra
24/02/2026
Inflación en México sube a 3.92% en la primera quincena de febrero de 2026, reporta INEGI
¿Ya no viene CR7? Federación Portuguesa de Futbol da postura ante situación en México previo a amistoso de marzo
Futbol
24/02/2026
¿Ya no viene CR7? Federación Portuguesa de Futbol da postura ante situación en México previo a amistoso de marzo
¡Anuncian concierto GRATIS de Carín León en México! Checa lugar, horario y fecha
Contra
24/02/2026
¡Anuncian concierto GRATIS de Carín León en México! Checa lugar, horario y fecha