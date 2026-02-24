Pol Lorente, preparador físico del Tri, será el auxiliar de Javier Aguirre ante la salida de Toni Amor

En las últimas horas han surgido más rumores en torno a la Selección Mexicana; uno de ellos es acerca del cuerpo técnico actual que tiene el equipo tricolor, pues Toni Amor, auxiliar técnico y 'mano derecha' de Javier Aguirre, es la prioridad de Mallorca para ser su nuevo director técnico en sustitución de Jagoba Arrasate.

No sería la primera vez que Amor es parte del cuerpo técnico del equipo bermellón, pero sí sería la primera vez que lo haría en solitario, además de separarse del 'Vasco' Aguirre, con quien ha trabajado en su equipo desde 2019, casualmente en LaLiga. Ante todo este drama, el Tri ya tiene contemplado quien sería su reemplazo.

Sería la primera vez que este cuerpo técnico se separe desde 2019 | MexSport

El Plan B del Tricolor

Conforme avanzan las horas, la posibilidad de que Toni Amor tome las riendas de Mallorca es más fuerte, ya que esto significaría la oportunidad más grande de su carrera como entrenador principal de algún equipo; no obstante, para ello el combinado mexicano ya tiene un Plan B ante la posible salida que se avecina.

El reemplazo no vendría de otro lado más que del mismo cuerpo técnico, pues Pol Lorente, preparador físico del equipo mexicano, se quedará con el puesto de Amor, y no solo eso, el nuevo plan del Tri contempla los siguientes cuatro años del proyecto para la Copa del Mundo.

Lorente (derecha) en la presentación con el cuerpo técnico de Aguirre | MexSport

Lorente no solo ocuparía el lugar de Toni en este ciclo mundialista que está por terminar, el español también es de la confianza de Rafa Márquez, así que también tomaría el lugar de auxiliar técnico del excapitán de México. Cabe destacar que esta sería la primera vez que Pol tendría un puesto que no tenga que ver con la preparación física.

Lorente ha trabajado con Javier Aguirre y Toni Amor en los equipos en los cuales han estado como parte del cuerpo técnico: Leganés, Rayados de Monterrey, el mismo Mallorca y ahora la tercera etapa del 'Vasco' en el Tri.

¿En dónde más ha trabajado Lorente?

Pol Lorente, como ya se ha mencionado, ha sido parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre y Toni Amor desde hace varios años, específicamente en 2019 cuando tomaron las riendas del Leganés; sin embargo, la relación con el 'Vasco' viene de un tiempo más atrás todavía.

Aún no hay certeza de lo que pasará con el cuerpo técnico del Tri | MexSport