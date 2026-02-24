Juventus vs Galatasaray: ¿Cuándo y por dónde ver el partido de Vuelta de los Playoffs de la Champions League?

Esta semana quedarán definidos los equipos que clasificarán a los Octavos de Final del torneo de clubes más importante del mundo. Mañana miércoles 25 de febrero hay doble cartelera con el partido de Real Madrid vs Benfica y Juventus vs Galatasaray.

Galatasaray vs Juventus en la Ida de Playoffs l AP

El equipo 'Bianconeri' busca una hazaña al borde de la desesperación tras caer 5-2 en el partido de Ida en Estambul: los dirigidos por Luciano Spalletti deben ganar por 4 goles si desean clasificar. El partido en el complejo deportivo Ali Sami Yen resultó muy difícil de manejar para 'La Vecchia Signora' quienes pecaron de confianza ante un Galatasaray que no perdonó.

Galatasaray vs Juventus | AP

El conjunto de 'Los Leones' es líder general de la Süper Liga aunque el pasado fin de semana perdió 2-0 ante Konyaspor que marcha en el lugar 13 de la clasificación. Pese a la derrota, se mantienen en la cima de su liga y llegan en mejor momento que los de Turín.

Un panorama muy distinto el que vive el combinado italiano dirigido por Luciano Spalletti quien tiene una difícil tarea enfrente, meter 4 goles en un partido y no permitir anotaciones, las posibilidades de clasificar son muy poco realistas a pesar de la experiencia del mismo Spalletti.

Galatasaray vs Juventus | AP

En la Serie A del fin de semana, Juventus sufrió un descalabro ante Como por marcador de 2-0. El quinto contra el sexto lugar de la tabla general, actualmente la Juve se encuentra muy lejos de llevarse el Scudetto y con el resultado del martes tiene pie y medio fuera de UEFA Champions League.

¿Dónde ver Juventus vs Galatasaray?