Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Juventus vs Galatasaray: ¿Cuándo y por dónde ver el partido de Vuelta de los Playoffs de la Champions League?

Donde ver el partido Juventus vs Galatasaray Vuelta de UEFA Champions League
Jorge Armando Hernández 07:44 - 24 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El equipo turco sorprendió a todos tras golear 5-2 a los italianos en el juego de Ida

Esta semana quedarán definidos los equipos que clasificarán a los Octavos de Final del torneo de clubes más importante del mundo. Mañana miércoles 25 de febrero hay doble cartelera con el partido de Real Madrid vs Benfica y Juventus vs Galatasaray.

Galatasaray vs Juventus en la Ida de Playoffs l AP

El equipo 'Bianconeri' busca una hazaña al borde de la desesperación tras caer 5-2 en el partido de Ida en Estambul: los dirigidos por Luciano Spalletti deben ganar por 4 goles si desean clasificar. El partido en el complejo deportivo Ali Sami Yen resultó muy difícil de manejar para 'La Vecchia Signora' quienes pecaron de confianza ante un Galatasaray que no perdonó.

Galatasaray vs Juventus | AP
Galatasaray vs Juventus | AP

El conjunto de 'Los Leones' es líder general de la Süper Liga aunque el pasado fin de semana perdió 2-0 ante Konyaspor que marcha en el lugar 13 de la clasificación. Pese a la derrota, se mantienen en la cima de su liga y llegan en mejor momento que los de Turín.

Un panorama muy distinto el que vive el combinado italiano dirigido por Luciano Spalletti quien tiene una difícil tarea enfrente, meter 4 goles en un partido y no permitir anotaciones, las posibilidades de clasificar son muy poco realistas a pesar de la experiencia del mismo Spalletti.

Galatasaray vs Juventus | AP
Galatasaray vs Juventus | AP

En la Serie A del fin de semana, Juventus sufrió un descalabro ante Como por marcador de 2-0. El quinto contra el sexto lugar de la tabla general, actualmente la Juve se encuentra muy lejos de llevarse el Scudetto y con el resultado del martes tiene pie y medio fuera de UEFA Champions League.

¿Dónde ver Juventus vs Galatasaray?

A través de la plataforma de streaming HBO Max y el canal de TNT Sports podrás disfrutar del partido de Vuelta Juventus vs Galatasaray por la clasificación a los Octavos de Final. El partido comenzará en punto de las 14.00 hrs del miércoles 25 de febrero.

Últimos videos
Lo Último
10:43 ¿Invicto en riesgo? Pumas solo ha ganado tres partidos en el Estadio Caliente
10:40 ¿Adrián Marcelo se burla de la muerte del Mencho?
10:34 Sheinbaum confirma que Mundial 2026 no peligra en México: “No hay ningún riesgo”
10:28 24 de febrero Día de la bandera: ¿Quién inventó la bandera de México?
10:25 Ella es María Julissa, influencer señalada de ‘poner’ al Mencho para su abatimiento
10:21 Si Marcel Ruiz no fuera mexicano, ya estaría en Europa, opinó Antonio Mohamed
09:50 Isaac del Toro asciende en ranking UCI y ya es segundo del mundo
09:46 Lions jugarán un partido de temporada regular en Múnich este 2026
09:24 La impresionante multa que impuso Hansi Flick en el Barça por llegar tarde a entrenamientos
09:18 Sedes en Estados Unidos 'cancelan planes' para el Mundial 2026 a pocos meses del torneo
Tendencia
1
Futbol Sheinbaum confirma que Mundial 2026 no peligra en México: “No hay ningún riesgo”
2
Contra Filtran imágenes del escondite del Mencho: Así es el lujoso fraccionamiento Tapalpa Country Club
3
Otros Deportes Isaac del Toro asciende en ranking UCI y ya es segundo del mundo
4
Futbol "Una miseria lo que le dan a México": Blatter critica duramente a la FIFA por el Mundial 2026
5
Futbol Gabriel Milito, candidato para suplir a 'Muñeco' Gallardo en River Plate
6
Futbol Las rachas negativas que Pumas ha cortado con Efraín Juárez
Te recomendamos
Jugadores de Pumas felicitan a Álvaro Angulo por su anotación ante Monterrey | IMAGO 7
Futbol
24/02/2026
¿Invicto en riesgo? Pumas solo ha ganado tres partidos en el Estadio Caliente
¿Adrián Marcelo se burla de la muerte del Mencho?
Contra
24/02/2026
¿Adrián Marcelo se burla de la muerte del Mencho?
Sheinbaum confirma que Mundial 2026 no peligra en México: “No hay ningún riesgo”
Futbol
24/02/2026
Sheinbaum confirma que Mundial 2026 no peligra en México: “No hay ningún riesgo”
24 de febrero Día de la bandera: ¿Quién inventó la bandera de México?
Contra
24/02/2026
24 de febrero Día de la bandera: ¿Quién inventó la bandera de México?
Ella es María Julissa, influencer señalada de ‘poner’ al Mencho para su abatimiento
Contra
24/02/2026
Ella es María Julissa, influencer señalada de ‘poner’ al Mencho para su abatimiento
Antonio Mohamed y Marcel Ruiz previo al Campeón de Campeones | IMAGO 7
Futbol
24/02/2026
Si Marcel Ruiz no fuera mexicano, ya estaría en Europa, opinó Antonio Mohamed