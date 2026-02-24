Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

La impresionante multa que impuso Hansi Flick en el Barça por llegar tarde a entrenamientos

Entrenamiento del FC Barcelona | AP
Jorge Armando Hernández 09:24 - 24 febrero 2026
El entrenador alemán tiene reglas muy estrictas en cuanto a la disciplina de los jugadores

Después de una de las peores crisis futbolísticas y administrativas del FC Barcelona, no solo tras la mala gestión de Xavi Hernández al frente de la dirección técnica, sino después de que explotó el escándalo del caso Negreira donde la imagen del club culé quedó muy lastimada, no había quien levantara el rumbo.

Luego del despido de Xavi, llegó en su lugar el entrenador alemán Hans Dieter Flick, quien ganó un sextete con el Bayern Munich y fue pieza clave en el cuerpo técnico de Joachim Löw durante el Mundial 2014, donde la "Mannschaft" se convertió en tetracampeón.

Hansi Flick en celebración con Fermín López en Champions League | AP
A su llegada al Barcelona y apenas en su primer torneo con el conjunto culé, logró un triplete con LaLiga, Supercopa de España y Copa de Rey. Este año el objetivo será conquistar la UEFA Champions League junto con La Liga, de la cual es líder general.

Aunque en este certamen de Copa del Rey tuvo un descalabro al perder aparatosamente 4-0 en la ida en la Copa del Rey, el Barcelona no está eliminado del todo y Hansi Flick puede idear la estrategia que lleve al Barcelona a la gloria.

Hansi Flick durante el compromiso contra Albacete en Copa del Rey | AP
¿De cuánto es la multa por llegar tarde a entrenar con Hansi Flick?

Pedri y Ferrán Torres asistieron como invitados al programa El Hormiguero donde revelaron la módica cantidad de multa que se debe pagar por no llegar puntual a los entrenamientos con Barcelona, destacando que el entrenador alemán es muy estricto en cuestión disciplinaria.

Flick valora mucho la puntualidad, por lo que llegar tarde puede llegar a costarle a los jugadores culés hasta 40 mil euros, aproximadamente 810 mil pesos mexicanos.

