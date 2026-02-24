Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

"Si Marcel Ruiz no fuera mexicano, ya estaría en Europa": Turco Mohamed

Antonio Mohamed y Marcel Ruiz previo al Campeón de Campeones | IMAGO 7
Antonio Mohamed y Marcel Ruiz previo al Campeón de Campeones | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 10:21 - 24 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El director técnico de Toluca consideró que de haber nacido en otro país, al atacante ya se le habrían presentado más oportunidades para migrar

La nacionalidad le ha jugado en contra a Marcel Ruiz. Al menos así lo consideró el director técnico de Toluca, Antonio Mohamed, quien en conferencia de prensa afirmó que si el atacante de los Diablos Rojos hubiera nacido en otro país, actualmente probablemente ya estaría en algún equipo europeo de relevancia.

"Si Marcel Ruiz hubiera nacido en otro país, estuviera en un equipo importante de Europa, esa es mi opinión de cómo juega al futbol, tiene controles de lujo, corre todo el partido, aparece en un área, en la otra, no para de correr los 90 minutos", declaró el 'Turco' después del partido contra Necaxa en la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Antonio Mohamed y Marcel Ruiz en conferencia de prensa previo al Campeón de Campeones | IMAGO 7
Antonio Mohamed y Marcel Ruiz en conferencia de prensa previo al Campeón de Campeones | IMAGO 7

Toluca, con fortuna de tener a Marcel

Sin embargo, aunque para el jugador pueda ser decepcionante no migrar al Viejo Continente, para el equipo escarlata resulta favorable. "En el minuto 90 sacó una pelota en el penal nuestro y después en el 45 llegó como centro delantero a rematar ha recuperado un montón de balones, tiene jerarquía y tenemos la suerte de que juegue para nosotros", añadió Mohamed.

En el actual torneo, Marcel -quien además se ha ganado su lugar como uno de los capitanes de los Diablos Rojos- solo se perdió la Jornada 1, pero en el resto ha sido titular, con un gol hasta el momento. No obstante, más allá de su presencia en el área y en el marcador, es un futbolista clave para la creación ofensiva por parte de Toluca y el balón prácticamente siempre pasa por sus pies para un mejor accionar.

Marcel Ruiz en el partido contra Necaxa en la Jornada 7 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Marcel Ruiz en el partido contra Necaxa en la Jornada 7 del Clausura 2026 | IMAGO 7

Durante el pasado Apertura 2025 se dijo que Palmeiras en Brasil estaba interesado en el volante de 25 años. Previamente se habló de clubes como Ipswich Town, Borussia Mönchengladbach o Niza, pero sin que ninguno entablara negociaciones más formales por los servicios del atacante mexicano, cuyo valor de mercado es de nueve millones de euros, según la más reciente actualización de Transfermarkt.

¿Mundial 2026 dará proyección a Marcel Ruiz?

Desde junio de 2025, cuando fue llamado para el amistoso contra la Selección de Suiza, Marcel ha estado en los 16 partidos de la Selección Mexicana de forma consecutiva y solo en la Jornada 1 de la Fase de Grupos de la Copa Oro 2025 se quedó en la banca. En el resto de los encuentros sumó minutos y dio asistencia en la Final del torneo de la Concacaf ante Estados Unidos.

Para el amistoso de este miércoles ante la Selección de Islandia, el jugador de Toluca nuevamente fue convocado, aunque se trata de un compromiso sin jugadores que militan en Europa. Pese a ello, todo apunta que -si se mantiene sano- Marcel puede estaren la lista final de Javier Aguirre en la Copa del Mundo 2026, torneo que podría permitirle dar el salto al futbol europeo.

Marcel Ruiz en el partido contra Xolos de Tijuana en la Jornada 6 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Marcel Ruiz en el partido contra Xolos de Tijuana en la Jornada 6 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Últimos videos
Lo Último
14:41 Prestianni estará presente en el Real Madrid vs Benfica pese a sanción de UEFA
14:29 ¿De qué murió Héctor Zamorano, de 47 años, primer eliminado de La Academia?
14:15 Explota la polémica entre Cazzu y Rauw Alejandro por una canción que menciona a Christian Nodal
14:11 Inflación en México sube a 3.92% en la primera quincena de febrero de 2026, reporta INEGI
14:08 ¿Ya no viene CR7? Federación Portuguesa de Futbol da postura ante situación en México previo a amistoso de marzo
13:52 ¡Anuncian concierto GRATIS de Carín León en México! Checa lugar, horario y fecha
13:47 Estados Unidos advierte a cárteles tras muerte de El Mencho: “afrontarán graves consecuencias”
13:43 Con hat-trick de Alexander Sorloth, Atlético de Madrid vence a Brujas y avanza a Octavos de Final de Champions League
13:36 Pol Lorente, preparador físico del Tri, será el auxiliar de Javier Aguirre ante la salida de Toni Amor
13:23 ¿Por qué Claudia Sheinbaum quiere demandar a Elon Musk?
Tendencia
1
Futbol Sheinbaum confirma que Mundial 2026 no peligra en México: “No hay ningún riesgo”
2
Contra Filtran imágenes del escondite del Mencho: Así es el lujoso fraccionamiento Tapalpa Country Club
3
Otros Deportes Isaac del Toro asciende en ranking UCI y ya es segundo del mundo
4
Futbol "Una miseria lo que le dan a México": Blatter critica duramente a la FIFA por el Mundial 2026
5
Futbol Gabriel Milito, candidato para suplir a 'Muñeco' Gallardo en River Plate
6
Futbol Las rachas negativas que Pumas ha cortado con Efraín Juárez
Te recomendamos
Prestianni estará presente en el Real Madrid vs Benfica pese a sanción de UEFA
Futbol
24/02/2026
Prestianni estará presente en el Real Madrid vs Benfica pese a sanción de UEFA
¿De qué murió Héctor Zamorano, de 47 años, primer eliminado de La Academia?
Contra
24/02/2026
¿De qué murió Héctor Zamorano, de 47 años, primer eliminado de La Academia?
Explota la polémica entre Cazzu y Rauw Alejandro por una canción que menciona a Christian Nodal
Contra
24/02/2026
Explota la polémica entre Cazzu y Rauw Alejandro por una canción que menciona a Christian Nodal
Inflación en México sube a 3.92% en la primera quincena de febrero de 2026, reporta INEGI
Contra
24/02/2026
Inflación en México sube a 3.92% en la primera quincena de febrero de 2026, reporta INEGI
¿Ya no viene CR7? Federación Portuguesa de Futbol da postura ante situación en México previo a amistoso de marzo
Futbol
24/02/2026
¿Ya no viene CR7? Federación Portuguesa de Futbol da postura ante situación en México previo a amistoso de marzo
¡Anuncian concierto GRATIS de Carín León en México! Checa lugar, horario y fecha
Contra
24/02/2026
¡Anuncian concierto GRATIS de Carín León en México! Checa lugar, horario y fecha