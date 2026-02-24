Muere Robert Carradine, el inolvidable “papá” de Lizzie McGuire, a los 71 años

El mundo del entretenimiento está de duelo tras confirmarse la muerte de Robert Carradine, actor estadounidense recordado por interpretar a Sam McGuire, el entrañable padre en la serie juvenil Lizzie McGuire (2001-2004).

Su familia anunció que falleció a los 71 años, tras una larga lucha contra el trastorno bipolar, padecimiento que enfrentó durante casi dos décadas.

El intérprete dio vida a Sam McGuire, el entrañable padre del personaje de Hilary Duff en la exitosa serie juvenil de Disney. / @hilaryduff

Carradine pertenecía a una de las dinastías más conocidas de Hollywood: era hijo del actor John Carradine y hermano de David y Keith Carradine, también figuras destacadas en cine y televisión.

¿Qué le pasó a Robert Carradine?

Según los comunicados de su familia, Carradine perdió la lucha tras años lidiando con la enfermedad mental que, en distintas etapas de su vida, limitó su bienestar emocional.

En su despedida pública, sus seres queridos destacaron no solo su carrera artística, sino también su coraje y humanidad frente a circunstancias difíciles, con la esperanza de que su historia ayude a reducir el estigma alrededor de la salud mental.

Robert construyó una sólida trayectoria en cine y televisión durante más de cinco décadas. / AP

Este triste desenlace ha generado conmoción entre colegas y seguidores, incluyendo a Hilary Duff, su compañera en Lizzie McGuire, quien lamentó su partida con un emotivo mensaje en redes sociales:

“Esto duele mucho. Siempre me sentí cuidada por mis padres en pantalla. Me entristece profundamente saber que Bobby estaba sufriendo; mi corazón está con su familia”

Además de Lizzie McGuire, el actor participó en producciones que marcaron distintas generaciones. / AP

Legado en cine y televisión

Debutó en cine en The Cowboys (1972).

Participó en películas como Mean Streets y Revenge of the Nerds, uno de sus roles más icónicos fuera de Disney.

Alcanzó el cariño de toda una generación con Lizzie McGuire, serie que lo consolidó como figura paterna entrañable en la cultura pop juvenil.