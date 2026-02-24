Atacan a alcaldesa de Bacanora en carretera Hermosillo-Mazatán; su hijo muere tras agresión a balazos

La mañana de este martes se registró un ataque armado contra la presidenta municipal de Bacanora, Nora Alicia Biebrich Duarte, cuando circulaba por la carretera Hermosillo–Mazatán, a la altura del kilómetro 60. En el vehículo viajaba acompañada de su hijo, quien perdió la vida a consecuencia de las heridas.

El hecho fue confirmado por el Fiscal General de Justicia de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, quien ofreció detalles preliminares en conferencia de prensa acompañado del vicefiscal de Investigaciones, Jesús Francisco Moreno Cruz.

La alcaldesa Nora Alicia Biebrich viajaba en una camioneta Jeep cuando fue atacada a balazos./ RS

De acuerdo con la información oficial, la alcaldesa y su hijo se desplazaban en una camioneta Jeep cuando, tras intentar rebasar otro vehículo, se produjo un altercado vial. Según las primeras indagatorias, el automóvil involucrado los alcanzó posteriormente y desde ahí se realizaron múltiples disparos contra la unidad.

¿Fue un ataque directo contra la alcaldesa?

El fiscal estatal precisó que, hasta el momento, no existen elementos que indiquen que se trató de un atentado directo contra la presidenta municipal, como inicialmente se especuló en algunos espacios. Señaló que los impactos de bala se concentraron principalmente en la puerta del conductor y la parte frontal del vehículo.

“En este momento no tenemos ningún dato que nos permita suponer que fue un ataque directo en contra de la presidenta municipal”, indicó el funcionario al referirse a las primeras líneas de investigación.

Peritos de la Fiscalía acudieron al sitio para recabar evidencia balística y realizar las diligencias correspondientes. Al momento del reporte oficial, aún no se habían determinado los calibres utilizados en la agresión.

¿Qué se sabe sobre las víctimas?

El hijo de la alcaldesa falleció en el lugar debido a las lesiones que presentaba en las piernas, las cuales provocaron una pérdida significativa de sangre. La edil, por su parte, resultó con golpes luego de que el vehículo saliera de la carretera tras los disparos, pero no presentó heridas por arma de fuego y fue reportada fuera de peligro.

Autoridades estatales y federales desplegaron un operativo en la zona tras el ataque armado./ X

En la zona se desplegó un operativo en el que participaron la Policía Investigadora, la Policía Estatal de Seguridad (PES), el Ejército Mexicano —45 Zona Militar— y la Guardia Nacional, con el objetivo de resguardar el área y dar inicio a la búsqueda de los responsables.

Las autoridades ministeriales señalaron que continúan con la integración de la carpeta de investigación para esclarecer el móvil exacto del ataque y determinar la identidad de los agresores.