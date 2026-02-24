"Quiero ser un ejemplo": Renata Zarazúa espera convertirse en una referente del tenis mexicano

Más allá de los títulos, para Renata Zarazúa es importante consolidarse como una referente de las futuras generaciones. Previo a su partido contra la australiana Priscilla Hon en el Mérida WTA 500, la tenista mexicana compartió que ella quiere dar un ejemplo, además de inspirar a las niñas y jóvenes para que el tenis de nuestro país siga creciendo.

"Ojalá que sí, no sé si la gente me considera así (referente), yo sé que hay muchas atletas y mujeres y hombres en México, yo siempre he dicho que me encantaría ser un ejemplo bueno para las niñas o para la siguiente generación", declaró la tenista de 28 años, que busca mejorar su resultado en el territorio yucateco.

Renata Zarazúa en Abierto Mexicano de Tenis | IMAGO7

Renata se enfrentará a Hon, luego de la baja de Sloane Stephens, en la Ronda de 32 con el objetivo de meterse a Octavos de Final, donde se mediría a la italiana Jasmine Paolini, que avanzó automáticamente y tiene la primera siembra del torneo, ya que actualmente ocupa el séptimo puesto del ranking de la WTA. "Competir contra ellas te enseña mucho y te muestra tus debilidades. Jugar en México siempre trae nervios extras, pero espero manejarlos lo mejor posible", añadió Renata.

Enfocada en ser su mejor versión

Con respecto a ser un ejemplo para futuras generaciones, Renata reiteró que ella trata de ser la mejor dentro y fuera de la cancha, además de que compartió que varias pequeñas se han acercado a ella porque empezaron a jugar tenis luego de verla. "Al menos yo trato de ser una mejor versión, de la versión más educadamente posible porque sé que hay niñas, niñitos viendo".

"Últimamente algunos han llegado a decirme que han jugado tenis gracias a mí, entonces para mí eso es decir, bueno, al menos estoy dando un buen ejemplo. De chiquita veía en la tele a otras jugadoras y trataba de seguir su ejemplo, así que espero yo ser una de ellas para las chiquitas", y aprovechó para darle una sugerencia a quienes están empezando a practicar este deporte.

Renata Zarazúa eliminada del Australian Open | IG: renazarazua

"Que disfruten mucho, si alguien me pudiera haber dicho cuando tenía 10 o 15 años, es que disfruten, que es un deporte que no siempre te da los resultados al momento, pero sí sigues luchando por eso, en algún momento se te dan las cosas, que sean disciplinadas y que luchen por sus sueños", finalizó la tenista mexicana, que apenas participará por segunda ocasión en el torneo de Mérida.

¿Cómo le ha ido a Renata Zarazúa en el Mérida WTA 500?

Será apenas la segunda participación de la tenista de 28 años en este torneo, ya que en 2025 se ausentó del cuadro de singles por lesión. En 2024, su único antecedente, llegó hasta Cuartos de Final, instancia en la cual quedó eliminada contra la turca Zeynep Sonmez, con parciales 6-3, 3-6 y 4-6. Este año, además de participar en individual, estará en dobles con Marian Gómez Pezuela Cano para enfrentar en la Ronda de 16 a la neerlandesa Isabelle Haverlag y la británica Maia Lumsden.