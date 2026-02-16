Lorenzo Musetti descartó su participación en el Abierto Mexicano de Tenis 2026

El italiano Lorenzo Musetti no formará parte del Abierto Mexicano de Tenis 2026. El propio jugador confirmó su ausencia a través de redes sociales, donde compartió detalles sobre su estado físico tras someterse a una nueva evaluación médica.

Musetti explicó que, aunque ha avanzado en su recuperación, todavía no está en condiciones de volver a competir al máximo nivel, por lo que decidió priorizar su rehabilitación antes que arriesgarse a una recaída. En su mensaje fue claro con la afición mexicana:

“Acabo de recibir mi evaluación médica y desafortunadamente necesito continuar mi rehabilitación antes de que pueda volver a la cancha y competir. Tristemente, esto significa que no podré jugar en Acapulco. Gracias a todos por el continuo apoyo, no puedo esperar a estar de vuelta”.

Lorenzo Musetti descartó participar en el Abierto de México | AP

La lesión se originó durante el Australian Open 2026, cuando el italiano disputaba los Cuartos de Final frente a Novak Djokovic. A pesar de que estaba compitiendo a gran nivel, una molestia en el abductor derecho lo obligó a retirarse del encuentro. Desde entonces, no ha podido regresar a la actividad oficial.

Incluso, tras abandonar Melbourne, el propio Musetti reconoció que la sensación era preocupante y que podría tratarse de un desgarre, diagnóstico que terminó confirmando la necesidad de un proceso de recuperación más prolongado. Debido a ello, también se ausentó de los torneos previos en la gira latinoamericana, por lo que su baja en Acapulco terminó siendo una consecuencia lógica del tratamiento médico.

Musetti sale lesionado l AP

Con esta decisión, el actual número cinco del mundo se pierde por segundo año consecutivo el torneo que se celebra en Acapulco, una ausencia que representa una baja sensible para el certamen mexicano. La organización le deseó una pronta recuperación y dejó abierta la posibilidad de verlo en futuras ediciones.

Por ahora, Musetti mantiene como prioridad sanar completamente y regresar cuando esté al cien por ciento, con la intención de retomar el ritmo competitivo sin comprometer el resto de la temporada.