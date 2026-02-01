¡Histórico! Carlos Alcaraz se proclama campeón del Australian Open y completa el career Grand Slam

Carlos Alcaraz sigue rompiendo récords en el mundo del tenis, esta vez al proclamarse campeón del Australian Open y completar el career Grand Slam, convirtiéndose en el hombre más joven en lograrlo.

El español, actual número uno del mundo, conquistó el Abierto de Australia tras imponerse a Novak Djokovic en una final que reunió a dos generaciones del tenis mundial y que terminó con marcador de 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 en poco más de tres horas de juego en Melbourne Park.

Con este resultado, Alcaraz no solo sumó su primer título en Australia, sino que también puso fin a una racha inédita del serbio, quien nunca había perdido en sus diez finales previas disputadas en el torneo. Djokovic buscaba además un récord de 25 títulos de Grand Slam en individuales, objetivo que volvió a quedar en pausa tras este desenlace.

Carlos Alcaraz superó a Djokovic

Una final de alto nivel físico y mental en Melbourne

El español mantuvo una presión constante durante el resto del encuentro, apoyado en su velocidad, resistencia y capacidad para sostener intercambios largos. Ambos jugadores llegaban tras agotadoras semifinales a cinco sets y lo reflejaron en la cancha, con un despliegue físico y atlético sostenido a lo largo de todo el partido.

Los momentos clave se definieron en los puntos importantes. Alcaraz generó 16 oportunidades de quiebre y pudo concretar cinco de ellas, mientras que Djokovic aprovechó dos de las seis que tuvo a su favor. Esa diferencia fue determinante para inclinar el duelo del lado del tenista español, que supo sostener la ventaja en los momentos decisivos del cuarto set.

Alcaraz ganó su séptimo Grand Slam

Haciendo historia

Con 22 años y 272 días, Carlos Alcaraz se convirtió en el hombre más joven en completar los cuatro títulos principales en individuales, superando la marca que pertenecía a Don Budge desde 1938, cuando logró el hito con 22 años y 363 días. Este logro confirma el impacto generacional del español en el circuito profesional.

Alcaraz suma ahora siete títulos de Grand Slam en su carrera, el Australian Open, dos campeonatos de Wimbledon, dos títulos en Roland Garros y dos en el Abierto de Estados Unidos. Además, el intento de Djokovic por alcanzar un inédito 25º título grande ha sido frenado en los últimos nueve torneos importantes por Alcaraz o Jannik Sinner, reflejando el cambio de época en el tenis masculino.

El título en Melbourne consolida a Carlos Alcaraz como una de las figuras centrales del tenis contemporáneo y marca un punto de referencia histórico en el deporte, al completar el career Grand Slam a una edad sin precedentes en la era moderna.