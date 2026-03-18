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Alertan por fraude con códigos QR en CDMX: así operan los “paquetes sorpresa”

Delincuentes usan “paquetes sorpresa” para engañar y robar datos personales./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 11:43 - 18 marzo 2026
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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina alertó sobre este esquema y pidió a la población mantenerse atenta

Una nueva modalidad de fraude ha comenzado a detectarse en la Ciudad de México, en la que delincuentes utilizan supuestos “paquetes sorpresa” acompañados de códigos QR para engañar a las personas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina alertó sobre este esquema y pidió a la población mantenerse atenta.

De acuerdo con la información oficial, los estafadores colocan paquetes en domicilios o espacios públicos con etiquetas llamativas que invitan a escanear un código QR para conocer el contenido o reclamar un supuesto premio. Sin embargo, al hacerlo, las víctimas pueden ser dirigidas a sitios fraudulentos.

Las autoridades señalaron que este tipo de engaños puede derivar en el robo de datos personales o bancarios, ya que los enlaces suelen solicitar información sensible o inducen a realizar descargas maliciosas en dispositivos móviles.

Escanear códigos QR desconocidos puede poner en riesgo tu información bancaria./ Pixabay

¿Cómo funciona el fraude de los paquetes con QR en CDMX?

El modus operandi consiste en generar curiosidad en las personas mediante empaques atractivos o mensajes que prometen regalos. Al escanear el código QR, el usuario es redirigido a páginas que simulan ser oficiales o confiables.

En estos sitios, se solicita información como datos personales, contraseñas o incluso información financiera. En otros casos, se pide descargar aplicaciones que pueden comprometer la seguridad del dispositivo.

La SSC destacó que este tipo de fraude aprovecha la confianza en el uso cotidiano de códigos QR, que se han vuelto comunes en pagos, menús digitales y trámites, lo que facilita que las personas bajen la guardia.

La SSC recomienda no interactuar con paquetes sospechosos en la vía pública./ Pixabay

Recomendaciones para evitar ser víctima de este tipo de engaño

Ante esta situación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió una serie de recomendaciones para prevenir fraudes. Entre ellas, evitar escanear códigos QR de origen desconocido o que se encuentren en objetos sospechosos.

También se recomienda no proporcionar información personal o bancaria en páginas a las que se acceda mediante estos códigos, así como verificar siempre la autenticidad de las promociones o supuestos premios.

Otra medida importante es contar con sistemas de seguridad en los dispositivos móviles y mantenerse informado sobre nuevas modalidades de fraude que puedan surgir.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación sospechosa y así evitar que más personas sean afectadas por este tipo de delitos que buscan aprovecharse de la confianza y la curiosidad de los usuarios.

Fraudes digitales evolucionan: ahora utilizan códigos QR para engañar a víctimas./ Pixabay
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