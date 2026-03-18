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Paro de la CNTE en CDMX provocaría pérdidas económicas, advierte Canaco

Las movilizaciones de la CNTE afectan la movilidad y reducen la actividad económica en la capital./ X
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 10:43 - 18 marzo 2026
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El paro de la CNTE en la Ciudad de México encendió las alarmas en el sector comercio, que advierte afectaciones económicas por bloqueos y movilizaciones

El paro de 72 horas convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México encendió las alertas en el sector empresarial. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la capital (Canaco CDMX) advirtió que estas movilizaciones podrían traducirse en pérdidas económicas importantes.

La preocupación surge principalmente por los bloqueos y concentraciones en puntos estratégicos de la ciudad, los cuales complican la circulación y reducen la llegada de clientes a distintos establecimientos. Esta situación impacta directamente en la actividad comercial diaria.

Empresarios alertan por pérdidas durante el paro de 72 horas en la Ciudad de México./ X

De acuerdo con el organismo, los efectos negativos no se concentran únicamente en las zonas donde se desarrollan las protestas. Las afectaciones se extienden a otras áreas debido al tráfico, los retrasos y la disminución del flujo de personas en distintas zonas de la capital.

¿Cómo afecta el paro de la CNTE a la economía en CDMX?

La Canaco CDMX subrayó que la capital del país es un motor clave de la economía nacional, por lo que cualquier interrupción en su dinámica cotidiana tiene repercusiones inmediatas en diversos sectores productivos.

En ese sentido, el organismo destacó que los cierres viales y la incertidumbre generada por las movilizaciones provocan una baja en las ventas, afectando con mayor fuerza a pequeños y medianos comercios que dependen del flujo constante de clientes.

También se advirtió que este tipo de protestas puede tener consecuencias en el turismo, ya que visitantes enfrentan dificultades para trasladarse y acceder a servicios, lo que puede afectar la imagen de la ciudad.

Bloqueos y protestas complican el acceso a negocios en distintas zonas de la CDMX./ X

Comercios, servicios y turismo, los más afectados

Durante las jornadas de protesta, algunos negocios se ven obligados a ajustar sus horarios o incluso suspender actividades de forma temporal, lo que incrementa el impacto económico. Restaurantes, hoteles y servicios de transporte también resienten las consecuencias.

Ante este panorama, la Canaco CDMX insistió en la necesidad de equilibrar el derecho a la manifestación con la continuidad de la actividad económica, con el fin de evitar mayores afectaciones.

Finalmente, el organismo hizo un llamado a las autoridades para implementar medidas que permitan reducir los efectos negativos de este tipo de movilizaciones y garantizar el funcionamiento de la ciudad durante el paro de la CNTE.

Canaco CDMX advierte impacto en ventas por manifestaciones de la CNTE./ X
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